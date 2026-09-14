Risto Mejide impone una línea roja ante Antonio Naranjo a cuenta de la pancarta contra Sánchez en la F1 de Madrid: "No lo vamos a admitir"

La celebración de la Fórmula 1 en Madrid ha generado mucha polémica por diferentes motivos. Uno de ellos es por los ataques al Presidente del Gobierno que se pudieron ver en el circuito tanto de los que le gritaron "hijo de puta" como la pancarta que se pudo captar en contra de Pedro Sánchez. Un asunto sobre el que se ha pronunciado Risto Mejide en 'Todo es mentira' alto y claro y que ha terminado con un pequeño choque con Antonio Naranjo.

"Tengo que decir una cosa al respecto. Aquí vamos a defender siempre, primero el respeto institucional que se merece el presidente del Gobierno. Creo que es absolutamente, de hecho deslegitima cualquier tipo de crítica que le puedas hacer. Nosotros llevamos muchos programas criticando la gestión del Gobierno y jamás se le profieren insultos. Cada vez que en cualquier evento se le insulta al presidente del Gobierno desde aquí tenemos que condenarlo y decir que uno puede decir perfectamente lo que quiera pero llegar al insulto es deshumanizar como él mismo dice y en eso tiene razón", ha empezado señalando el presentador de Cuatro.

"No hace falta llamarle hijo de... para decir que uno no está de acuerdo con lo que está haciendo. Eso no solo es condenable sino que da muy mala imagen de este país. Nosotros no somos esta gente que insulta, nosotros podemos estar de acuerdo o no con el presidente del Gobierno, pero hasta ahí hemos llegado, como mínimo ciertas formas de educación", ha sentenciado al respecto Risto Mejide.

Justo después, ha sido Antonio Naranjo el que ha tomado la palabra para dejar su visión con respecto a los ataques a Pedro Sánchez. "Sí, pero teniendo razón, a mí no me gusta que piten a una persona que tendría que estar procesada y que lo va a estar además. Estando de acuerdo, fíjate que si yo fuera Pedro Sánchez me plantearía una cosa y es que si enseñas dos partes de una pancarta hay gente que dudaría de cuál es la correcta, cuándo lo que consigues es un rechazo que excede de la diferencia ideológica y pasa a ser algo emocional e inevitable tienes que hacer una lectura. Si tú vayas donde vayas lo que obtienes es un rechazo...", ha tratado de justiciar el presentador de Telemadrid.

"Creo que tenemos que mejorar eso Naranjo sobre todo porque eso da armas al otro lado a decir es que esta gente no tiene otro argumento que insultar y ahí es donde está toda la deshumanización del presidente", le ha cortado Risto Mejide. "Si tienes razón, pero yo a veces pienso que la gente que hace estas cosas, los de Núcleo Nacional, todos estos notas en realidad trabajan para el presidente", ha aseverado Naranjo. "No, son nazis", le ha corregido Roberto Sotomayor.

"Porque al final lo que hacen es convertir toda crítica y toda disidencia en lo mismo", ha seguido diciendo Naranjo. "Y por eso hay que condenarlo Antonio", le ha repetido Risto. "Pero él tampoco tiene que convertir una pancarta en la vara de medir de toda crítica", ha vuelto a reprochar Naranjo. "Antonio es fácil, ¿condenas los insultos al presidente del Gobierno? Sí, pero sin peros", le ha replicado el diputado socialista Víctor Camino.

Risto Mejide frena a Antonio Naranjo por su comparación en 'Todo es mentira'

Tras ello, Risto Mejide ha insistido con su defensa a no insultar al presidente del Gobierno. "Lo que no se puede en una televisión nacional es justificar cualquier tipo de insulto. El insulto está mal y denigra a la institución, la presidencia del gobierno esté quién esté. Podéis estar de acuerdo o no en lo que hace, de hecho en este programa estamos muy en desacuerdo de muchas cosas de las que hace, pero ocupa una institución a la que debemos respeto. Y segundo, insisto deslegitima cualquier tipo de crítica argumentada", ha seguido diciendo el presentador.

"Y tercero y mucho más importante. Es una agresión verbal, no lo pasemos por alto, es un insulto. ¿Lo siguiente que será una agresión física? ¿Lo siguiente que es que cuando te lo encuentres hay que pegarle? No, es que esto no puede pasar. Y desde una televisión nacional tenemos que condenarlo. Y luego si quieren criticamos a Pedro Sánchez que nos podemos pasar toda la tarde pero lo que no vamos a admitir en este programa es que se justifique ningún insulto", ha sentenciado Mejide.

Tras la pancarta ofensiva contra Pedro Sánchez durante el Gran Premio de Madrid, Risto es tajante: "No vamos a admitir que se justifique ningún insulto" #TEM14S pic.twitter.com/VaP4dOmz3G — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 14, 2026

"Pero mucho más grave que que un notas ponga un cartelito estúpido insultando al presidente del Gobierno que yo lo puedo criticar", ha tratado de cuestionar Antonio Naranjo. "Estúpido no, inaceptable", le ha corregido Risto. "No, yo puedo criticar a este señor con mil argumentos sin recurrir a un insulto pero mucho más grave es que él desde que es presidente del Gobierno esté todos los puñeteros días insultando y llamando ultraderechista a cualquier persona, juez o periodista que...", ha insistido el colaborador. "Pues critícalo, pero no lo insultes", le ha espetado Risto.

"Pero no compares, siempre hay un pero", le ha vuelto a decir Víctor Camino. "No comparemos a un señor anónimo con el presidente del Gobierno", ha defendido Naranjo. "No, el que estás comparando eres tú. Acabas de poner a ese tío de la pancarta al mismo nivel que el presidente del Gobierno, lo estás comparando", le ha corregido el presentador. "Lo que es mucho más grave es el presidente del Gobierno insultando a la mitad de España y al cenutrio de Óscar Puente insultando personalmente todos los días", ha soltado Naranjo. "Es inaceptable", le han dicho entonces tanto Camino como Sotomayor. "Las condenas me parecen irrelevantes sino decís lo mismo de Pedro Sánchez, Óscar Puente y Óscar López", ha sentenciado Naranjo. "Naranjo, yo he hablado del insulto en general lo profiera quién lo profiera", ha zanjado Risto.