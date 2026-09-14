Sustanciales cambios en Telecinco: Joaquín Prat recogerá el testigo de Ana Rosa Quintana en las mañanas ante su nueva programación

'El Tiempo Justo' iniciará su segunda temporada en Telecinco el próximo lunes 21 de septiembre, coincidiendo con el final de la baja por paternidad de Joaquín Prat. Sin embargo, este regreso traerá cambios significativos. El principal, el que tiene que ver con su franja de emisión, que será completamente distinta.

La cadena de Mediaset aún no ha confirmado oficialmente cómo quedará reubicado en la programación. Hasta ahora, el grupo audiovisual solo ha adelantado que el formato de actualidad se mudará a las mañanas tras una primera edición ocupando la primera parte de la tarde (de 15:50 a 18:30 horas) sin éxito.

Sin embargo, Poco Pasa TV ha avanzado que, si no hay cambios en la hoja de ruta de cara a los próximos días, lo nuevo de 'El Tiempo Justo' se encajará de 12:00 a 13:30 horas. Es decir, tomará el relevo de 'El programa de Ana Rosa' (09:00-12:00h.) y desbancará a 'Vamos a ver' con Patricia Pardo, que, según recoge esa misma publicación, verá notablemente reducida su presencia en la parrilla (de 13:30 a 15:00 horas). Un 50% menos de cuota de pantalla respecto a su duración actual.

Así, el 'El Tiempo Justo', bajo la dirección de Óscar de la Fuente ('El programa de Ana Rosa') y Patricia Lennon ('Ya es mediodía', 'Y ahora Sonsoles'), se quedará con una banda horaria mucho más favorable -en lo que a audiencias se refiere- frente a 'Vamos a ver' y Pardo, que asumirá, por ende, el final de la mañana y el access a la sobremesa. En otras palabras, el tramo en el que la cadena de Fuencarral rinde peor.

Por otro lado, además del drástico cambio de horario, el espacio capitaneado por Joaquín Prat se reformulará, tal y como anticipa también la citada fuente, con nuevas secciones y nuevos colaboradores. La intención será continuar la estela de la actualidad de 'El programa de AR' pero introduciendo otros enfoques para dinamizar la oferta.

Por su parte, y ante este esquema de programación que implicará cuatro programas de la productora de Ana Rosa Quintana en la mañana de Telecinco (añadiendo en la ecuación 'La mirada crítica' de Ana Terradillos), lo previsible es que 'Vamos a ver' se dirija fundamentalmente a contenidos más desenfadados sobre crónica social y realities.

Así quedaría la parrilla matinal de Telecinco desde el lunes 21: