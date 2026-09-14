El GP de Fórmula 1 de Madrid arrasa en audiencias en Telecinco y 'Supervivientes All Stars' sufre una débil acogida en domingo

Telecinco se llevó una gran alegría este domingo (más aún dentro de su sequía en audiencias) con el Gran Premio de Fórmula 1 de España, que arrasó en la sobremesa con un 16,9% de cuota de pantalla y más de 1,5 millones de telespectadores de media. Hablamos del GP de nuestro país más visto desde el disputado en Barcelona en el año 2023 (20,9% y 2,2 millones).

Estas cifras no las alcanzaba la cadena de Mediaset en un espacio fuera de prime time en mucho tiempo. Hay que remontarse varios años atrás para ver un resultado así en dicha franja. Fue líder absoluto y, además, el contenido no informativo más visto del día en toda la televisión.

MUY BIEN el #GranPremioDeEspaña de #F1 en @telecincoes LÍDER con un 16.9%, 1.551.000 y 3.410.000 espectadores únicos



🏎️ Contenido no informativo + visto del día entre todas las cadenas



🏎️ 21% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/mLKVXpFwNi — Dos30' (@Dos30TV) September 14, 2026

Sobresaliendo en hombres (21,1%), target comercial (21%) y en menores de 65 años (19%), aventajó con destacadas distancias a sus dos competidores principales: superó en 3,4 puntos a Antena 3 con la suma de las 'Noticias' y el primer 'Multicine' (13,5%) y en casi ocho puntos a La 1 de TVE con el 'Telediario 1' y el cine (9,1%).

Posteriormente, el post, que albergó el podio y la entrega del premio al ganador, el italiano Antonelli, obtuvo una media del 10,8% de share y casi un millón de seguidores; siendo también líder frente al resto de ofertas.

Antes, el previo, que arrancó a las 13:00 horas y se extendió hasta el comienzo de la carrera, firmó un 10,4% y 646.000 televidentes. Mejoró ostensiblemente el rendimiento habitual de 'El Precio Justo' en esa franja y se impuso a 'D Corazón' en TVE (8,9%). No así a 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, que se mantuvo en su línea y marcó un potente 16,3%.

Por la noche, Telecinco recibió una de arena. 'Supervivientes All Stars 2026' estrenó la primera entrega de ‘Conexión Honduras’ y los datos fueron discretos para lo que ha representado históricamente el formato aventurero. El programa conducido por Sandra Barneda se conformó con un 10,4% de cuota y congregó a solo 704.000 espectadores.

Comienza #ConexiónHonduras1 en la noche de @telecincoes firmando un 10.4% de cuota, 704.000 de audiencia media y 2.981.000 espectadores únicos



🏝️ +14.4% de plusvalías con la cuota del canal



🏝️ Termina rozando el 19% de cuota#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2KpSLlWNpi — Dos30' (@Dos30TV) September 14, 2026

Este promedio confirma la debilidad con la que ha arrancado esta nueva edición de leyendas y el complicado momento de la cadena hasta con sus buques insignia. Así, el reality se quedó con la tercera plaza frente al 12,1% y los 1,2 millones de seguidores de 'La película de la semana' en La 1 y el 11,5% y 15,8% que registraron 'El Secreto' y el último capítulo de 'Una nueva vida' en Antena 3.

En estricta competencia en la franja de prime time, 'Supervivientes' cosechó un flojo 8,8% de cuota frente al largometraje de La 1 -el último de Clint Eastwood-, que marcó un 12,1%, y frente al 10,9% de 'El Secreto', la nueva serie turca de la cadena de Atresmedia que toma el relevo de 'Una nueva vida' tras su desenlace.