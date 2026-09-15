Jorge Ponce defiende lo que une a 'La Revuelta' con Feijóo para evitar la cancelación ante un posible cambio de Gobierno

Durante la presentación de la nueva temporada de 'La Revuelta' en TVE, David Broncano ya bromeó con la posibilidad de que fuera la última, ante un posible cambio de Gobierno en las próximas elecciones generales. Este lunes, 14 de septiembre, Jorge Ponce ha llegado al programa dispuesto a convencer a Alberto Núñez Feijóo de que tienen muchas cosas en común con él.

"No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones, me podría reemplazar Morante de la Puebla en septiembre", ironizó el presentador de 'La Revuelta' ante los medios de comunicación. Una hipótesis a la que también hizo referencia días después Grison durante la presentación de su programa, 'El Escondite'. Ahora, ha sido Jorge Ponce el que ha sacado a relucir el tema.

El colaborador dedicaba su sección a demostrar al líder del PP que "son más las cosas que nos unen". Antes de comenzar, Ponce se dirigía a Broncano para reprocharle sus palabras: "Una cosa que estás diciendo mucho este año, que no entiendo, estás todo el rato presuponiendo que nosotros no le gustamos a Feijóo, que cuando llegue nos va a echar a todos". "A título personal no lo sé", señaló el presentador, dejando claro que el PP lo había "insinuado" no lo ha afirmado.

Era entonces cuando Jorge Ponce defendió la continuidad de 'La Revuelta' asestando un palo a Jesús Cintora por el perfil ideológico de su programa, 'Mañaneros 360': "¿Por qué nos vamos a ir nosotros? Yo puedo entender que con Cintora, sí, normal, a lo mejor. ¿Pero nosotros? ¿Qué hacemos?". Tras esto recordó las muchas cosas buenas que tiene el espacio, ya que se puede disfrutar de "ciencia, datos de animales, se le tira una croqueta a Grison, chistes de pajas, alguien que trae una ensaimada de su pueblo, bailes, actuaciones…".

Jorge Ponce enumera las cosas que 'La Revuelta' tiene en común con Feijóo

Acto seguido, Jorge Ponce sacó un papelito: "He estado apuntando algunas cosas de las muchas que tenemos en común". "Cosas que tenemos en común con Feijóo: Ricardo es de su quinta", empezó enumerando. "Lo mismo que llevo un turbante me pongo un tricornio", bromeó Castella, entre las risas del público.

"Más cosas que tenemos en común con Feijóo: Nos gusta C Tangana; pensamos que el Gobierno la ha cagado con lo de Ceuta, aunque dudamos que Feijóo lo hubiera hecho mejor… Con eso Feijóo también está de acuerdo; nos gusta el marisco; nos da miedo Ayuso; y conocemos a un camello", sentenció el colaborador de 'La Revuelta' provocando las risas y el aplauso de todos los presentes. Finalmente, Ponce vaticinó, con optimismo: "Yo creo que seguiremos con Feijóo". Algo con lo que Broncano estuvo de acuerdo: "Ojalá, no hay motivo". Al igual que sus compañeros, que consideraban que 'La Revuelta' se puede adaptar perfectamente a un cambio de Gobierno.

Después de que Broncano bromeara con la posibilidad de que esta fuera la última temporada de 'La Revuelta' en TVE, Grison también fue preguntado al respecto durante su asistencia en el FesTVal de Vitoria para presentar su nuevo proyecto para la cadena pública: 'El escondite'. En declaraciones a ExtraTele de 'El Plural', el beatboxer se sinceró sobre el futuro del formato: "Mira, os voy a ser franco, si sale el PP, creo que no se nos va a echar. Si sale el PP con Vox, a tomar por culo nos vamos. Pero no solo yo, Inés Hernand, Manu Sánchez, todos".