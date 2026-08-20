Grison pronuncia claro el peaje de 'La Revuelta' y señala lo que cree que va a pasar en RTVE con un cambio de gobierno

Si algo caracteriza a Grison es que es polifacético. El carismático colaborador de 'La Revuelta' ha pasado de ser churrero, maestro y beatboxer a estrella de la tele, gracias a su participación en el programa de TVE presentado por David Broncano. Además, después del verano, se estrenará como presentador en solitario con 'El escondite', también en la cadena pública.

Grison ha concedido una entrevista a El Mundo en la que se sincera sobre este gran momento que está atravesando. Y es que, según reconoce, en "la puta vida" había imaginado conducir él solo un programa: "Lo de presentar solo ha sido un reto que ni se me había pasado por la cabeza. Pensaba que con 'La Revuelta' ya había tocado techo, que después de que me sigan las señoras por el Mercadona no se podía alcanzar nada más, pero siempre se puede evolucionar".

Sobre este nuevo programa, explica que "lo grabamos todo en Holanda y el rodaje parecía un catálogo de Benetton, todos pelirrojos y rubios que no te ríen ni un chiste porque no se enteran de nada al principio, pero luego fue guay. He aprendido a leer el cue, que yo iba de listo porque toda mi vida he tirado de improvisación, pero cuando presentas es imposible, tienes que mezclar. He hecho un intensivo de cue, estoy a tope con la lectura con lo que me costaba leer en el colegio", bromea.

Grison no se muerde la lengua a la hora de hablar sobre las polémicas y la polarización que ha sufrido 'La Revuelta' y su presentador, David Broncano. El beatboxer reconoce que "al final yo soy un subcontratado y me lavo las manos. Soy un empleado. Entonces, cuando me vienen diciendo que si la política, que si el contrato, que si no sé qué, yo respondo que tengo que dar de comer a mi familia y que no sé nada de todo eso, que lo que me gusta es hacer reír a la gente y le pongo todo el cariño y toda la ilusión. Doy todo y más de lo que puedo".

Grison confiesa cuánto dinero tiene en el banco

"Me encanta hacer un programa como 'La Revuelta' en el que hay mucha improvisación y cada día es diferente. Me aburriría envasando fiambre en una fábrica, con todo el respeto para la gente que lo hace. No estoy para quejarme. Vengo de la música y he pasado penurias", confiesa Grison, por eso, tiene que claro que sabe donde está "y lo agradezco mogollón porque, como la carrera ha sido larga hasta llegar aquí, valoro lo logrado. No me quejo para nada, pero es evidente que con esto de 'El escondite' se abre un mercado laboral nuevo para mí".

Aunque afirma que "tampoco planteo jubilarme muy mayor. No soy un adicto al trabajo ni necesito mucho dinero". "Luego no me gasto el dinero en nada. Ni bebo, ni fumo, ni me drogo, ni me gusta salir de fiesta. Mis hobbies son correr y los parques de calistenia. Voy a morir demasiado rico, me van a robar el dinero mis hijos", reconoce entre risas.

Al interrogarle por cuánto dinero tiene en el banco, una de las preguntas clásicas que formula Broncano a sus invitados, Grison contesta que "mogollón y cada vez más porque no me lo gasto. Soy una hormiguita. Ahorro con vista al futuro, para poder permitirme jubilarme cuando quiera y vivir una vida tranquila. Al final, el estrés es lo que te jode la vida. Llevar una vida tan ajetreada y con mucho ruido social, termina matándote". Su único vicio es "comer bien. Sano, pero bien. Comer es en lo que más pasta me gasto. No en restaurantes, sino en materia prima para cocina".

Grison habla del futuro de 'La Revuelta' si gobierna PP y Vox

Sobre la politización de 'La Revuelta', el músico del programa confiesa que "al principio me afectaba porque nunca he sido una persona política. Tengo mis ideas, pero entiendo que en España hay muchas maneras de pensar y convivo con todas. Tengo amigos fachas. A mi padre siempre le ha gustado mucho la cultura del toro, y yo lo respeto. Sin radicalismo se vive mejor". Además, Grison deja claro que en el programa "no nos metemos en política. Hacemos chistes y hacer chistes de política me parece que está guay porque es algo que apela a todos".

"Nos acusan de que solo hacemos chistes con los de derechas, pero no es cierto. Hago chistes con la actualidad y habitualmente la derecha, especialmente Ayuso, es un poco más mediática, pero con Zapatero y Ábalos he estado todo el día metiendo movidas. Nos echan en cara una cosa en la que nunca nos hemos metido. Llega un momento en que te la suda, pero al principio es un choque y agobia. En Movistar no nos veía tanta gente y el cambio es grande. Cuanto más mediático eres, más gente se mosquea. Ya me da igual", asegura.

Ante la incógnita de si se dan por despedidos si hay un cambio de Gobierno y la gestión de la radiotelevisión pública pasa a manos del PP y Vox, Grison confiesa que "tengo mis dudas, porque también hay mucha gente de derechas que nos ve. En el público que viene al teatro, me saludan muchos con la banderita de España en la muñeca. Y la audiencia es buena. No te digo que la derecha no pueda usarnos como cabeza de turco y se cargue el programa para abaratar gastos en la televisión pública, pero no lo doy por hecho". Aunque afirma que "si lo hiciera, tampoco lo vería mal. En su derecho están. No me da miedo", sentencia.