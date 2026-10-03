'El Secreto', avance del próximo capítulo del domingo 4 de octubre: Los planes ocultos de Berrak en la serie de Antena 3

'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos tras tomar el relevo definitivo de 'Una nueva vida' y dejando la noche de los lunes y martes a 'En tierra lejana'.

Así, la ficción otomana ofrecerá este domingo 4 de octubre su capítulo número 5 a partir de las 22:10 horas en Antena 3 compitiendo así con el fútbol y 'La película de la semana' en La 1, 'Cuarto Milenio' y 'El Chiringuito' en Cuatro, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' en Telecinco y 'Salvados' en La Sexta así como contra 'Órbita Laika' en La 2.

¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 4 de octubre:

Serhat visita a Berrak en la habitación del hospital. Está muy enfadado y solo quiere saber quién es el padre de Kader, pero ella jura no decirlo nunca.

Cihan contrata a Ebru con la intención de utilizarla para asuntos turbios en los hoteles.

Azra confiesa a Mustafa que no puede dejar a su marido. Está harta y no le aguanta más, pero se ve obligada tanto por ella como por su madre a seguir con él.

Berrak vuelve a casa y Serhat no puede echarla, ya que eso destrozaría a sus hijas.

Kader intenta acercarse a su madre y ella la rechaza, pero finalmente decide irse con la niña al parque. Zeynep está muy pendiente de Kader, pero se alegra de que por fin madre e hija vayan a pasar tiempo juntas, sin saber que Berrak esconde otros planes.

¿Qué pasó en el anterior capítulo de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Serhat quería ocultar la infidelidad de Berrak a sus hijas para protegerlas. Asimismo, Serhat acusaba a Zeynep de ser una avariciosa, pero descubría que estaba equivocado y que su hermana Ebru es la que estaba dispuesta a cualquier cosa por dinero.

Cihan ofrecía un trabajo en el hotel a Ebru. Azra no aguantaba más el trato que recibe por parte de su marido y se intentaba revelar, pero Cihan la agarraba con fuerza. Mustafa, el hermano de Zeynep, lo veía todo y acudía a ayudarla. La policía detenía a Mustafa porque Azra ponía una denuncia falsa tras el altercado.

Un hombre entraba en la mansión de Serhat para llevarse una bolsa llena de dinero, pero cuando iba a salir se encontraba a Zeynep y le daba un fuerte golpe en la cabeza. Kader abrazaba a su madre en el hospital y Berrak abría los ojos.