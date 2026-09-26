'El Secreto', avance próximo capítulo del domingo 27 de septiembre: Una detención y una denuncia falsa en la serie de Antena 3

'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos tras tomar el relevo definitivo de 'Una nueva vida' y dejando la noche de los lunes y martes a 'En tierra lejana'.

Así, la ficción otomana seguirá ofreciendo nuevos episodios los domingos a partir de las 22:10 horas ocupando todo el prime time compitiendo así con 'La película de la semana' en La 1, 'Cuarto Milenio' y 'El Chiringuito' en Cuatro, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' en Telecinco y 'Salvados' en La Sexta así como contra 'Órbita Laika' en La 2.

¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 27 de septiembre:

En el capítulo de este domingo, Serhat quiere ocultar la infidelidad de Berrak a sus hijas para protegerlas.

Serhat acusa a Zeynep de ser una avariciosa, pero descubre que estaba equivocado y que su hermana Ebru es la que estaría dispuesta a cualquier cosa por dinero.

Cihan ofrece un trabajo en el hotel a Ebru. Azra no aguanta más el trato que recibe por parte de su marido y se intenta revelar, pero Cihan la agarra con fuerza. Mustafa, el hermano de Zeynep, lo ve todo y acude a ayudarla. La policía detiene a Mustafa porque Azra pone una denuncia falsa tras el altercado.

Un hombre entra en la mansión de Serhat para llevarse una bolsa llena de dinero, pero cuando va a salir se encuentra a Zeynep y le da un fuerte golpe en la cabeza. Kader abraza a su madre en el hospital y Berrak abre los ojos.

¿Qué pasó en el anterior capítulo de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Serhat disparaba sin querer a su hermano Can y le tenían que llevar en ambulancia al hospital de manera urgente.

Serhat leía unas cartas que Can y Berrak se enviaban y averiguaba que no estaban juntos, pero su hermano era consciente de la infidelidad. Can aseguraba que no podía decirle la verdad porque él también guardaba un secreto que Berrak conocía.

Azra no aguantaba más el maltrato que sufre por parte de su marido Cihan.

Los padres adoptivos de Kader la encontraban y se la llevaban a la fuerza. Zeynep no conseguía protegerla y llamaba muy preocupada a Serhat para pedirle ayuda.