La insinuación de Omar Montes contra Alba Carrillo obliga a TEN a pronunciarse con este firme comunicado sin precedentes

A Omar Montes se le acumulan los problemas. Junto a los frentes que tiene abiertos con las madres de sus hijos ahora se suma uno nuevo con Alba Carrillo, la que un día fue su amiga. La presentadora de 'El Sótano Club' cargó duramente contra él hace unos días desde el programa de TEN y ahora, el cantante le ha contestado con la misma dureza.

A través de su perfil de Instagram, Omar Montes ha compartido un vídeo lanzando una advertencia a la exmodelo. Un aviso en el que desliza una grave insinuación. "Alba Carrillo tú sabes quién eres y digamos a lo que te has dedicado toda la vida. Jamás me has visto en la tele hablando de ti y sabes cómo y por qué nos hemos conocido, pero nunca he hablado. Siempre te he respetado porque no me gusta hablar mal de nadie, pero si me vas a criticar me tendré que defender", empieza diciendo el que fuera ganador de 'Supervivientes'.

Acto seguido, recuerda algunos momentos junto a Alba: "Me acuerdo de ti de cuando yo trabajaba de seguridad en la discoteca Richard y cómo te ponías en la puerta para entrar cuando había famosos y había que dejarte pasar. Me alegro que ahora estés en la tele trabajando pero sólo digo que me acuerdo de ti porque sé todo, a quién te has intentado arrimar, lo que has intentado sacar… Sé todo porque nunca he sido gilipollas, otra cosa es que hable poco. ¿Y para qué te pones tú a hablar de mí? Tengo más clase y educación que tú y me voy a callar, pero sabes las cosas y de momento vamos a dejarlo aquí".

Omar Montes advierte a Alba Carrillo con contar cosas que sabe de ella, si sigue machacándolo en Televisión. pic.twitter.com/e5ETPeyT0u — Radarenmarcha (@Radarenmarcha) September 26, 2026

Alba Carrillo se defiende tras las insinuaciones de Omar Montes

Tras estas graves insinuaciones, Alba Carrillo se pronunció a través de la misma red social. Y lo hizo asegurando que su equipo jurídico está recopilando tanto las declaraciones originales como las publicaciones y contenidos que se hayan hecho eco de ella. "Esas insinuaciones son radicalmente falsas: no responden a hecho real alguno", deja claro la presentadora en el comunicado que ha publicado en su perfil de Instagram.

Alba Carrillo no está dispuesta a que se ponga en duda su honorabilidad, justificando que lo que hizo en su programa fue una crítica a Omar Montes por no pasar la pensión a sus hijos: "Resulta especialmente grave que una discrepancia sobre un asunto que afecta a los hijos derive en alusiones dirigidas a desacreditar a una mujer por su vida personal. La libertad de expresión ampara la crítica y la discrepancia, pero tiene como límite el respeto al honor y a la dignidad de las personas".

Tras anunciar que su equipo jurídico se está "documentando" sobre "las declaraciones originales y su difusión" advierte: "De persistir estas insinuaciones, ejercitaremos de inmediato las acciones civiles de protección de derecho al honor, solicitando, cuando proceda, el cese de la intromisión, la retirada de los contenidos lesivos y la reparación de los daños causados".

"Esta advertencia se extiende a quienes, mediante sus propias publicaciones, reproduzcan o amplíen imputaciones sobre mi persona. Cada actuación será examinada individualmente y se exigirán las responsabilidades que correspondan conforme a Derecho. Pido que cese la difusión de insinuaciones sobre mi vida personal y que el debate se mantenga donde comenzó: en el bienestar y los derechos de los hijos", concluye Alba Carrillo su comunicado.

Comunicado de Alba Carrillo tras las vergonzosas declaraciones de Omar Montes pic.twitter.com/JjoToMCc2i — Alba Medina (@albammmedina) September 27, 2026

El comunicado de TEN tras la insinuación de Omar Montes sobre Alba Carrillo

Esta insinuación de Omar Montes sobre Alba Carrillo ha obligado a TEN a emitir un comunicado saliendo en defensa de su presentadora. A través de la cuenta de X del canal, dejan claro que la apoyan al cien por cien y defienden su libertad de expresión para decir y opinar lo que piensa sobre diferentes asuntos, como siempre ha hecho en 'El Sótano Club'.

"Desde TEN TV y Dollhouse (cadena y productora de 'El Sótano Club') queremos mostrar públicamente todo nuestro apoyo a Alba Carrillo. Los temas que se abordan en el programa forman parte de las decisiones editoriales de la productora y, como es propio de nuestro formato, Alba cuenta con libertad para expresar sus opiniones sobre los asuntos que se tratan", reza el comunicado.

"Creemos en esa libertad y defendemos su derecho a ejercerla, así como su trabajo y profesionalidad. También compartimos su petición de que el debata se centre en lo que ocurre en el programa y que, en todo momento, se desarrolle desde el respeto", concluye el escrito publicado por TEN.