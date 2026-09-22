En 'El sótano' de Alba Carrillo toman partido en la guerra entre Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez en Telecinco

La guerra de dardos entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana ha saltado este martes a 'El sótano club', el programa que presenta Alba Carrillo en TEN. Así, el magacín vespertino se ha hecho eco de la pulla que soltó el presentador de 'El diario de Jorge' en pleno directo por el control que tiene la productora de Quintana y de la respuesta que esta ha dado este martes en su programa.

"Este tema me pone tanto. ¿Vosotros qué pensáis?", les ha preguntado Alba Carrillo a sus compañeros tras recrear las pullas que se han lanzado en las últimas horas los dos presentadores de Telecinco. "Es que más del 70% de la programación de Telecinco lleva el pronombre de una productora que es Unicorn. En la vida de la historia de la televisión española dos personas han tenido tanto poder como son Ana Rosa y Xelo Montesinos", ha recalcado Alberto Guzmán.

Después ha sido Marta Riesco la que ha tomado la palabra para ajustar cuentas con ambos presentadores con los que ella tuvo problemas en sus últimos años como reportera de 'El programa de Ana Rosa'. "Ana Rosa y Jorge Javier no se soportan. Yo he vivido cómo se odiaban y se llevaban fatal a tal niveles que tuvieron que intervenir los directivos porque era una situación insostenible", ha recordado la colaboradora de 'El sótano club'.

"Jorge Javier hubo un tiempo en el que tenía tanto poder en la cadena que pidió que yo no estuviese en la misma cadena que él. Y lo consiguió", ha recalcado Marta Riesco al respecto. "¿O sea tú si tuvieses que elegir entre Ana Rosa y Jorge Javier con quién vas?", le ha preguntado entonces Alba Carrillo a su compañera. "Si tengo que elegir, iría con Ana Rosa", le ha contestado Riesco sin pensárselo.

Marta Riesco recuerda su mal rollo con Jorge Javier y Alba Carrillo se posiciona

Tras ello, Marta Riesco ha recordado lo mal que lo pasó en sus últimos meses trabajando en la productora de Ana Rosa y cómo la trataron. "Ana Rosa estaba con un cáncer y como CEO creo que debía haber intervenido y ayudarme, y se portó fatal. Pero se portó mucho peor Xelo Montesinos", ha aseverado la colaboradora en alusión a la socia de Ana Rosa en la productora. Pero para Riesco el mayor de los problemas fue Jorge Javier. "Pero el que me hizo más daño de todos fue Jorge Javier. Él durante esos años era el rey de la pista. Como presentador es el number 1, nadie tiene más gracia que él, eso es indiscutible. Pero él pidió que yo abandonase las inmediaciones de Mediaset y la cadena se lo consintió", ha expresado Marta.

"Bueno pero eso la culpa es de la cadena que es una consentidora", le ha replicado Alba Carrillo. "La culpa es de la cadena, pero también del que lo pide. "Si eres Jorge Javier y tienes a una reportera, un monigote como era yo... a mí se me llevó durante casi tres meses, porque no lo olvido, a un edificio donde estaba prácticamente sola a hacer fotocopias. Fue porque Jorge pidió no coincidir conmigo en los pasillos", ha seguido argumentando la colaboradora de 'El sótano club'.

"Ahora qué pasa, que Jorge Javier ha pasado de ser el rey de la pista a una persona que lo está pasando mal porque la reina de la pista es Ana Rosa Quintana", ha sentenciado Marta Riesco provocando que sus compañeros se echaran encima de ella. "Yo creo que en esa pista no hay nadie al mando y por eso va como va", le ha corregido Alba antes de que Marc Biarnés recordara cómo todos los programas que produce Ana Rosa son tercera, cuarta o quinta opción.

Marta: "El mal rollo entre AR y Jorge Javier es absoluto".

"Han intervenido directivos".#ElSótano22S pic.twitter.com/dI20vNTnbg — TEN TV (@TENtv) September 22, 2026

"Es la emperadora de la cadena porque tiene toda la mañana, la primera hora de la tarde y el programa más largo del fin de semana", ha insistido Alberto Guzmán. "Pero vamos a ver tiene toda la mañana y toda la tarde para hundir la cadena, es lo que está haciendo. Reina será cuando brillas", ha soltado Alba Carrillo en alusión a las audiencias.

Finalmente, Alba Carrillo ha querido posicionarse también en esta guerra. "A mí los dos me han hecho daño. Los dos han hecho daño a mi familia, a los dos los hemos tenido que demandar pero si me tengo que quedar con alguien prefiero a Jorge", ha sentenciado la presentadora. "Yo creo que Jorge se dejó llevar por un pinganillo. Él se portó fatal y acabé ese día en urgencias pero creo que a pesar de eso si me tengo que quedar con alguien como mejor persona prefiero a Jorge", ha concluido.