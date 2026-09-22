Ana Rosa Quintana redobla la 'cruzada' con Jorge Javier con sus dos réplicas al dardo por el control de la parrilla de Telecinco

Ana Rosa Quintana ha dado la réplica a Jorge Javier Vázquez, también en pleno directo, después de que este lanzara un dardo a su productora por controlar más de la mitad de la programación diaria de Telecinco.

Para contextualizar, este lunes, Unicorn Content sumó otro magacín más con el regreso de 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat a la franja de la mañana. Una ventana de actualidad más que se añade a 'La mirada crítica' de Ana Terradillos, a 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver' y a 'El verano se mueve'.

En total, hablamos de cinco formatos diarios y nueve horas casi ininterrumpidas (de 08:00 a 18:00h.) monopolizando la oferta del canal de Mediaset. Por eso, en el día de la inauguración de esta nueva parrilla, Jorge Javier Vázquez no se pudo morder la lengua.

Nada más arrancar 'El Diario de Jorge', el presentador asestó el hachazo en dos direcciones simultáneas, Telecinco y Ana Rosa Quintana: "Son casi las seis de la tarde, las cinco de la tarde en Canarias, y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana".

Empieza fuerte la semana Jorge Javier en ‘El Diario de Jorge’



“Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias y estamos viviendo un momento histórico en Mediaset, a esta hora de la tarde, este es el primer programa que NO produce Ana Rosa” 😂



Los cuchillos, chillo pic.twitter.com/r7OHEkn3pd — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) September 21, 2026

"Aquí estamos. Hecho histórico eh, hecho histórico", se regodeó Jorge Javier antes de entrar en materia con su formato de testimonios. Y es que, efectivamente, a excepción de los informativos, Unicorn Content había producido todo lo anterior. Algo que es bastante singular y anómalo en televisión. No hay precedentes de que una única compañía domine tantas horas y, además, consecutivas.

Este momento, como no podía ser de otro modo, dio la vuelta a la redes sociales. La repercusión que tuvo el 'palo' del catalán a Ana Rosa y a su emporio en Mediaset fue colosal y, para continuar con este tira y afloja que se está librando en pantalla, haciendo partícipes a los espectadores, la aludida ha contestado.

Ha sido este martes al comienzo de 'El programa de AR' y antes de disparar un nuevo editorial contra el Gobierno. "Bienvenidos al segundo programa de mi productora", han sido las palabras de Ana Rosa Quintana.

.@anarosaq: "Con unas horas de diferencia la justicia ha hecho que Sánchez y Zapatero pasen a la historia"



🔵 Arranca #ElProgramaDeAR22S en @telecincoes https://t.co/wQaFY3z4WE pic.twitter.com/5fCgAafDpJ — El programa de AR (@programadear) September 22, 2026

Quien no conozca la polémica, puede que no haya captado el mensaje dado que ha sido mucho menos expeditiva que Jorge Javier, pero para otro sector de la audiencia no ha pasado desapercibido y ha sido interpretado como una forma de recrearse ante su dominio y poder en la cadena de Fuencarral.

La segunda réplica de Ana Rosa Quintana a Jorge Javier

Más tarde, a mitad de emisión de 'El programa de AR', Ana Rosa Quintana ha vuelto a dejar una segunda réplica. En concreto, la comunicadora ha convertido un lapsus durante una conexión con Jiménez Losantos en una oportunidad de responder, de nuevo, a Jorge Javier. "'El Precio Justo'... 'El Tiempo Justo', perdón, de Joaquín Prat. Siempre me pasa y fíjate que es el tercer programa de la mañana que produzco yo", ha verbalizado con sarcasmo al corregir la confusión.

"Aún te quedan y yo cambiaría alguna productora de algún programa más para mejorar la programación del todo", ha apostillado el polémico locutor delante de una Ana Rosa que se ha mostrado imperturbable ante esta afirmación.