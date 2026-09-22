RTVE retira 'Aquí la Tierra' y da más minutos a 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró en la programación de La 1 del próximo jueves

La 1 de RTVE verá notablemente condicionada su programación regular este próximo jueves 24 de septiembre debido a la cobertura de la UEFA Nations League. La cadena pública, que también cuenta con los derechos de esta competición, ofrecerá el choque que se disputará entre Países Bajos y Alemania a partir de las 20:45 horas. El partido obligará a realizar reajustes en la parrilla vespertina y a desplazar la oferta de access prime time.

Dentro de las alteraciones que implicará, lo más destacable será la cancelación en su totalidad de 'Aquí la Tierra'. El espacio divulgativo conducido por Jacob Petrus desaparecerá en favor del encuentro deportivo y, además, por el previo que La 1 arrancará a partir de las 20:35 horas. Así, la retransmisión al completo incidirá de lleno en su franja.

Esta retirada supondrá, a su vez, una ligera extensión del magacín predecesor. 'Malas Lenguas', con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa al frente, durará diez minutos más de lo habitual. En lugar de finalizar a las 20:25, lo hará a las 20:35 horas con motivo, precisamente, de esa readaptación de la programación antes indicada.

El primer tiempo del partido entre la selección holandesa y la alemana se librará justamente en el tramo horario en el que se ubica la segunda edición del 'Telediario'. Por tanto, la Nation League también afectará de forma directa al informativo que dirige y presenta Pepa Bueno, que quedará reducido a una versión corta de apenas unos minutos dentro de los quince de descanso, de 21:30 a 21:45 horas.

¿Y qué pasa con 'La Revuelta'? La segunda parte del fútbol se desarrollará entre las 21:45 y las 22:40 horas tal y como se recoge en la EPG de La 1. Por tanto, el programa de David Broncano también se verá afectado. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, RTVE ha determinado mantener el show de humor y entrevistas a continuación del Países Bajos-Alemania.

De modo que Broncano y su equipo no correrán la misma suerte que 'Aquí la Tierra' y conservarán su presencia en la parrilla del canal. Eso sí, será con una edición restringida a 40 minutos de duración, ya que a las 23:20 horas tendrá que dar el relevo a 'El perro andaluz' de Manu Sánchez, que, en su caso, no acusará cambios algunos.

Así queda la programación nocturna de La 1 de TVE el próximo jueves: