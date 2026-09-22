'MasterChef Celebrity Legends' dice adiós a su concursante más imprevisible tras no conseguir presentar su postre en TVE

Tras las expulsiones de Juanjo Ballesta y Manuel Díaz 'El Cordobés', 'MasterChef Celebrity Legends' ha emitido este lunes su tercera entrega en el prime time de La 1 en la que ha dicho adiós a otro de sus aspirantes tras tres pruebas trepidantes.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes se han enfrentado a un juego en el que tenían que descubrir de qué ingrediente se trataba unas imágenes super ampliadas. Tras haber sido la que más ha adivinado, María Escoté ha ganado la ventaja de poder cocinar durante 15 minutos con uno de los chefs.

En ese primer reto de la noche, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' se han encontrado con dos cajas misteriosas. Una de ellas tenía arcilla y la otra ingredientes para poder realizar un plato. En esa prueba han tenido que elaborar su propio horno de arcilla para poder cocinar una proteína. Al contar con la ventaja de poder cocinar con un juez, María Escoté no se lo pensaba y le pedía a Jordi Cruz su ayuda nada más arrancar para que le aconsejara a como realizar el horno de arcilla.

Después de la cata, en la que ha participado Mario Vaquerizo, los jueces no han dudado en escoger a los cuatro peores platos. Y después de haber sido las mejores en el programa anterior, Marina Rivers, Anabel Alonso, María Escoté y Ruth Lorenzo siendo la influencer la que había cocido más la carne. Por contra, los cuatro mejores de dicho reto habían sido Juan Betancourt, Mala Rodríguez, Bibiana Fernández y Edu Soto siendo el cómico el mejor y por ende el que se ha llevado los 4.000 euros para donar a una ONG.

"Lo quiero donar a Mil y un Sueños, una ONG que ayuda a niños con enfermedades muy graves a cumplir su sueño" @edusotomoreno #MCCLegends pic.twitter.com/BokHumHDv7 — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2026

El equipo azul de Bibiana Fernández gana la prueba por equipos

Después, las leyendas de 'MasterChef Celebrity' han viajado hasta Alcalá de Henares para enfrentarse a la tercera prueba por equipos de esta edición. Lo han hecho en la centenaria finca de cultivo ‘El Encín’, en Madrid, sede del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), que alberga la colección de variedades de vid más importante de España. Allí han tenido que elaborar un menú diseñado por el chef Enrique Valentí para 80 comensales, entre agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid, científicos y trabajadores del IMIDRA.

Como los dos mejores de la primera prueba, Edu Soto y Bibiana Fernández han sido escogidos los capitanes de ambos equipos y alternativamente han podido elegir a los compañeros con los que querían cocinar. Y Edu Soto aunque tenía el privilegio de poder escoger qué platos cocinaba su equipo ha otorgado esa posibilidad a su rival. Ha sido un cocinado bastante tranquilo salvo por la locura que ha generado Torito con su "Silla Loca".

Tras la cata y las valoraciones en las que han dejado claro que estaban contentos con el resultado de los platos, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja han dejado claro que el equipo ganador era el azul y Bibiana Fernández era elegida como la mejor de la prueba. Por su parte, el equipo rojo se enfrentaría a la prueba de eliminación después de haber variado algunas elaboraciones tanto de su plato principal como del postre.

Pocholo Martínez-Bordiú, expulsado tras un mal postre

De vuelta a las cocinas, los jueces han dado la bienvenida a siete ex aspirantes del talent de cocina: Loreto Riera, ganadora de 'MasterChef Junior 10'; Carlos Maldonado, ganador de 'MasterChef 3'; Marta Verona, ganadora de 'MasterChef 6'; Eneko Fernández, ganador de 'MasterChef 11'; Miri Pérez-Cabrero, finalista de 'MasterChef 5'; María Morales, tercera clasificada de 'MasterChef 9'; y Elena Gorordo, participante de 'MasterChef 13'. Cada uno de ellos ha vuelto a las cocinas con un postre que los delantales negros han tenido que replicar.

Bibiana Fernández, al ser la mejor de la prueba por equipos, ha sido la encargada de entregar cada postre a uno de los delantales negros. Pero además, los jueces tenían una última sorpresa, y es que la actriz y colaboradora de 'Vamos a ver' ha podido salvar a María Escoté de la prueba.

Durante el emplatado, Pocholo Martínez-Bordiú ha tenido grandes problemas pues no ha podido desmoldar sus flanes debido a que no se han hecho bien. Otra que también ha presentado un postre algo diferente al del original que había diseñado Eneko ha sido Ruth Lorenzo pues su torrija era diferente.

Para esta cata tan especial, 'MasterChef Celebrity Legends' ha contado con la participación de Clara Rodríguez, Manuel Ángel López, Felipe Álamo, Pablo Candel y Jesús Pérez, reporteros de '100% Únicos', el programa de Mediaset que produce Shine Iberia. No obstante, han sido los jueces los que han tomado la decisión final y no han dudado en decir que Marina Rivers y Edu Soto habían replicado sus postres casi al 100%. Otros dos concursantes que han conseguido subir a la galería han sido Flo y David Bustamante.

De este modo, la expulsión ha estado entre Pocholo Martínez-Bordiú y Ruth Lorenzo. Finalmente, Pepe Rodríguez ha anunciado que el tercer expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends' era el aristócrata. "He estado feliz aquí, me lo he pasado maravillosamente y me voy con toda la razón, el flan no ha cuajado y tarjeta roja. Pero esta experiencia ha sido increíble y he sido muy feliz, con eso me basta", ha reconocido.