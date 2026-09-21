La emotiva despedida de Laura Moure de 'La ruleta de la suerte' y el misterio sobre su sustituto sorpresa en Antena 3

Laura Moure ha vivido una emotiva despedida este lunes en 'La ruleta de la suerte' cuando el equipo del programa la ha sorprendido con un ramo de flores ante el inicio de su baja por maternidad. Jorge Fernández ha trasladado en nombre de todo el equipo sus mejores deseos a la mítica azafata, que iniciará una nueva etapa en los próximos meses. A su vez, ha generado suspense a la hora de desvelar quién será el encargado de tomar el relevo del popular rostro del programa.

"Mañana Laura no va a venir ya, no va a estar con nosotros", ha anunciado Jorge Fernández al público del programa durante la recta final de la emisión, entregándole un ramo de flores a la azafata y ofreciéndole un cálido abrazo que no ha tardado en emocionarla. Así, ha recordado que, cuando finalice su baja por maternidad, su sitio junto al panel continuará reservado para ella.

"Pero la esperaremos aquí con los brazos abiertos como siempre, porque ya sabes que todo el equipo te quiere mucho y te estaremos esperando aquí", ha asegurado el presentador de 'La ruleta de la suerte' mientras Laura Moure trataba de encontrar las palabras para despedirse de Jorge y el público. "Yo también os echaré mucho de menos", ha explicado visiblemente emocionada.

Laura Moure se despide de 'La ruleta de la suerte' para dar inicio a su baja por maternidad: "Os echaré mucho de menos"

Así, ha terminado firmando una despedida de programa distinta a la habitual, que a ella misma se le ha hecho "raro" pronunciar. "Que vaya todo súper bien. La próxima vez que vengas… vendrás con ella, aquí en bracitos", ha insistido el presentador del concurso de Antena 3 dejando que Moure la última palabra, como suele ser habitual en cada emisión.

"Claro que sí. Muchas gracias a todos, un besazo muy grande. Os dejamos con Antena 3 Noticias aquí en Antena 3, la tele abierta… ¡Mañana volvéis!", ha señalado Laura Moure, consciente de que este martes 22 ella no regresará al concurso. "¡Nos vemos pronto!", ha señalado antes de que Jorge Fernández cargase de misterio el anuncio de quién sustituirá a la azafata.

Brian, de ex concursante a nuevo azafato de 'La ruleta de la suerte'

"No podemos decir qué ni quién… ¡Sorpresa! En el próximo programa lo sabréis", se ha limitado a señalar el conductor de 'La ruleta de la suerte'. Sin embargo, el programa de Antena 3 ya hizo público que será Brian, un antiguo concursante, el que acompañe a Jorge Fernández durante esta nueva etapa, cumpliendo su sueño tal y como aseguró durante su paso por el formato.

Cabe recordar que, cuando tuvo la oportunidad de jugar en 'La ruleta de la suerte' en diciembre de 2025, el joven aseguró que le encantaría ocupar el puesto de Laura Moure. Una petición que el equipo del programa ha tenido en cuenta para recurrir a él. "Voy a estar aquí durante el tiempo que Laura no esté, así que espero que lo disfrutéis de la misma forma que lo haré yo", anunció el joven en un vídeo de presentación publicado en las redes de Atresmedia.