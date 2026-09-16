Sacudida en las audiencias matinales: 'Mañaneros 360' ve amenazada su hegemonía en TVE ante el récord de 'Espejo Público' en Atresmedia

En las audiencias televisivas de este martes, 15 de septiembre, sobresalió el extraordinario rendimiento que cosechó 'Espejo Público' en Antena 3. El programa conducido por Susanna Griso asestó una sacudida al tablero de juego en su 'batalla' con los principales matinales y anotó récord anual con un robusto 15,6% de cuota de pantalla.

Superó holgadamente la media de la cadena en el día (14,5%) -algo que no es habitual- y se trató concretamente del mejor dato en share desde abril de 2025. En lo que respecta al resultado en miles (373.000), hablamos, no solo de la emisión más vista en lo que llevamos de curso, sino de la entrega con mayor seguimiento desde el pasado mes de marzo.

¡WOW! @EspejoPublico firma MÁXIMO ANUAL con un 15.6% de share y una media de 373.000 espectadores en @antena3com



🟠 Se queda a solo seis décimas de LIDERAR



🟠 Mejor dato desde abril de 2025



🟠 Más de 2.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ARiTkhYhoO — Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2026

Mientras, sus principales rivales en la franja, 'Mañaneros 360' en La 1 de TVE y 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco, firmaron un 14,8% y un 13,2%. No obstante, estas cifras son globales y, por tanto, hay que acudir a la franja de estricta competencia para comprobar con precisión cómo se resolvió el duelo.

En primer lugar, en estricta coincidencia con el magacín de Ana Rosa Quintana (de 09:00 a 12:00 horas), 'Espejo Público' se impuso con una destacada ventaja (+3,9) al obtener un 17,1% frente a un 13,2%. De modo que el espacio comandado por Susanna Griso fue líder entre las cadenas privadas con rotundidad.

En cuanto a la lucha con 'Mañaneros 360', el programa de Antena 3 se quedó a tan solo ocho décimas de ganar al capitaneado por Jesús Cintora y Adela González. En competencia directa, de 10:35 a 13:25 horas, Susanna Griso y su equipo amasaron un 14,1% de cuota frente a un 14,9%. Una diferencia mínima que cobra especial relevancia, ya que es un dato que, de consolidarse, amenaza la hegemonía sin rival que el formato de La 1 de RTVE viene ostentando hasta la fecha.

Este excelente funcionamiento de 'Espejo Público' agitó la mañana televisiva (al menos por un día). Como es habitual, La 1 volvió a encabezar la franja matutina en términos generales con un 16,5% de share. Sin embargo, Antena 3 se quedó muy cerca, pisándole los talones, con un 16,2%. Por su parte, la terna se completó con Telecinco, que se situó lejos con un 11,3% de media.