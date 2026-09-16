Sonsoles Ónega recrimina a Isabel Rábago su actitud en 'Y ahora Sonsoles' y la colaboradora le devuelve el 'golpe'

Este martes, 15 de septiembre, el plató de 'Y ahora Sonsoles' ha sido testigo de un divertido rifirrafe entre Sonsoles Ónega e Isabel Rábago. Todo empezó cuando la presentadora le reprochó a su colaboradora que utilizara tanto el móvil e interviniera poco en el programa, algo que minutos después se le volvió en contra.

En un momento dado, la autora de 'Las hijas de la criada' dio paso a un vídeo en el que Lorena Vázquez salía a la calle para descubrir dónde se aloja Shakira durante los conciertos que dará en Madrid. Una vez el reportaje finalizó, se abrió el turno de intervenciones entre los colaboradores. Fue entonces cuando Sonsoles Ónega le espetó a su compañera: "Rábago, deja el móvil y aporta algo al programa. No, te lo digo en serio". "Mi esencia", respondió la periodista.

Aunque el tira y afloja entre presentadora y colaboradora tuvo un tono irónico en todo momento, poniendo de manifiesto la complicidad que hay entre ambas, los dardos volaron por el plató. Al ver que Isabel Rábago no decía nada sobre la pieza que se acababa de emitir, la comunicadora insistió: "¿Nada que decir?". A lo que ella respondió, con desgana: "¿Qué quieres que diga de Shakira? Bienvenida a España". Un comentario que provocó el aplauso del público presente.

Isabel Rábago se la devuelve a Sonsoles Ónega

Pero, lejos de quedarse la cosa ahí, minutos después la advertencia que Sonsoles Ónega había lanzado a su colaboradora se le volvió en contra. La presentadora daba paso a otro de los temas de la tarde: "La relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau no pasa, dicen, por su mejor momento. También Lorena Vázquez nos va a dar detalles ahora. O sea, la única que hoy se ha ganado el sueldo. No es por nada".

Tras la emisión de la pieza informativa, Isabel Rábago se percató de que su jefa estaba mirando su teléfono, y vio la ocasión ideal para devolvérsela: "¿Quieres dejar el móvil? ¡Que te están diciendo cositas! ¡Que deje el móvil, claro! ¡Porque no aporta!", exclamó entre risas. Ante esto, Sonsoles Ónega se justificó asegurando que "estaba leyendo lo que me estaba diciendo mi directora que era exactamente treinta segundos".

Sin embargo, este argumento no convenció a la tertuliana, quien le espetó, señalándose las orejas: "Mentira, que le comunica por aquí. ¡Qué mentirosa!". "Si te aburrimos nos lo dices y traemos otros temas más divertidos", añadió, siguiendo con la broma, Lorena Vázquez. "¡Me encantáis! ¡Sois mi parte preferida del programa!", sentenció la conductora del magacín, poniendo fin a la entrega de este martes entre los aplausos y las risas del público por este divertido momento.