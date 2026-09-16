Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026': Arkano o Lola Ortiz?

Los primeros nominados definitivos de 'Supervivientes All Stars 2026' como resultado del clásico reparto de puntos y de 'La liga de nominados', una novedad inédita introducida en esta edición de leyendas, fueron Lola Ortiz, Víctor Janeiro y Arkano. Los tres se exponían así a la primera eliminación de la temporada.

Este martes, en 'Tierra de Nadie', se ha celebrado una ceremonia de salvación y, por ende, el proceso de expulsión ha quedado en un duelo. El concursante que ha obtenido el mayor respaldo del público en la app de Mediaset Infinity ha sido Víctor con un 47,6% de los votos frente al 29,2% y 23,2% que han cosechado sus contrincantes, Arkano y Lola.

Con todo, ¿quién debe ser el salvado de la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026': Arkano o Lola? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!