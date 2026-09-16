María Jesús Ruiz lanza una acusación contra Marta Peñate en 'Supervivientes' que Jorge Javier tiene que censurar y abandona la Palapa

El estreno de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' no ha podido comenzar más caldeado debido al primer gran enfrentamiento de la edición, que ha tenido como protagonistas a María Jesús Ruiz y Marta Peñate. El origen, los ataques de ésta última a Damián Quintero, al que llegó a llamar "cara de culo" durante el 'Conexión Honduras' del domingo.

Tras varios descalificativos respecto al físico, Ruiz saltó contra Peñate para frenarle en seco. Fue el germen de un conflicto que ha ido in crescendo en las últimas 48 horas en playa hasta culminar en una de las Palapas más tensas que se recuerdan en mucho tiempo; en la que, además, se ha producido la marcha súbita de la modelo jiennense.

María Jesús Ruiz ha señalado un "abuso de poder" por parte de Marta Peñate al entender que se excede en sus funciones como capitana con amenazas, según su versión, continuas. Tanto la tertuliana como Chiqui, su máxima aliada en la experiencia, han coincidido en aseverar que la ganadora de 'SV All Stars 1' infunde miedo a los compañeros y que, por eso, la mayoría actúa como un rebaño.

Por su parte, Peñate ha alzado la voz ante las palabras "sacadas de contexto" de María Jesús y, presa de la rabia, ha clamado un "no tenéis vergüenza", dirigido a ella y a Chiqui. Por su parte, María Jesús Ruiz ha abundado en el papel de villana de Marta: "Si veo una injusticia con alguien, yo paro los pies al abusador". Acto seguido, no ha tenido remilgos en llamarla "abusona de instituto".

En ese instante, Marta Peñate ha protestado contra esa intervención al tratarse de una afirmación "muy grave". "Eres una ordinaria", le ha encarado. Un insulto que ha derivado en el abandono de María Jesús: "Me voy, a tomar por culo. Aunque no sea capitana, soy igual que mis compañeros. A mi nadie me tiene que insultar".

Mientras la concursante se mantenía fuera de la Palapa, tratando de tomar aire, Jorge Javier Vázquez ha tratado de poner paz y cordura frente a tanta crispación: "Primero, Marta no os ha llamado sinvergüenzas, ha dicho 'no tenéis vergüenza', que es distinto". "Segundo, me parece que tenemos la suficiente inteligencia y profesionalidad para utilizar el vocabulario de una forma precisa. No se puede tolerar que a Marta Peñate se le llame 'abusona de instituto' y se utilicen este tipo de afirmaciones en un concurso. Lo siento, pero no", ha zanjado el presentador.

"Y otra cosa: nos la estamos cogiendo con papel de fumar. Que una persona abandone la Palapa porque le llaman 'ordinaria' con las cosas que nos decimos aquí... Tendríamos todos que centrarnos un poquito. No nos hagamos los indignados con tres de pipas", ha rematado Jorge Javier. Poco después, tras apaciguar los ánimos, María Jesús Ruiz se ha reincorporado al set.