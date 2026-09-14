'Supervivientes' comunica que Alma Bollo debe abandonar el concurso y ser trasladada a España por una lesión

Tan solo tres días después de su estreno, 'Supervivientes All Stars 2026' ha afrontado la primera evacuación de un concursante por motivos de salud. La víctima, Alma Bollo, que tuvo que ser desalojada y apartada de su grupo este fin de semana para ser sometida a una serie de pruebas médicas. Este domingo, durante la primera gala de 'Conexión Honduras', se ha conocido si podía o no continuar en el reality de Telecinco.

En primer lugar, Sandra Barneda, la presentadora de la entrega dominical, ha realizado una primera conexión con la hija de Raquel Bollo desde el lugar en el que se encontraba evacuada. La joven ha aparecido con un collarín; una imagen que ha impactado y que, de entrada, no invitaba al optimismo.

"Estoy jodida", ha admitido sin reservas Alma Bollo cuando la comunicadora ha tratado de pulsar su estado de ánimo. A continuación, 'Supervivientes' ha ofrecido las imágenes del momento de la evacuación de la robinsona. Aquejada de "mucha fatiga" y clamando "no puedo andar", era atendida por el equipo médico en su localización en playa mientras se mostraba tendida sobre una esterilla, incapaz de levantarse porque sus piernas no respondían.

Si bien, Alma incidía en fuerte dolores de cuello y en un mareo que, incluso, le impedía poder dirigirse por sus propios medios a la barca en la que fue trasladada a la cabaña; punto de refugio en el que ha permanecido aislada y, a su vez, sometiéndose a una estricta supervisión médica para determinar el diagnóstico definitivo.

Tras la evaluación, era momento de descubrir el contenido del parte médico. Sandra Barneda, en conexión simultánea con la propia Alma y su madre Raquel Bollo, que ha seguido con preocupación los acontecimientos, ha comunicado el dictamen de los facultativos, que, lamentablemente, ha sido desfavorable y todo un jarro de agua fría.

"Tras realizar las pruebas pertinentes se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la experiencia. Por ello, se va a proceder a su trasladado a España", ha sido la indicación de los especialistas que ha leído la presentadora. En ese sentido, no se ha detallado el origen pero la causa podría residir en su alto salto desde el helicóptero.

Alma Bollo ha recibido la noticia rota en llanto porque deseaba poder continuar. Casi sin poder articular palabra, se ha limitado a expresar su decepción, su sensación de derrota y sus disculpas al equipo del programa y al público por haberse truncado su participación de esta forma tan amarga. Su plaza será ocupada por un nuevo concursante, que se incorporará el martes 15 de septiembre en 'Tierra de Nadie'.

Los médicos desaconsejan la permanencia de Alma Bollo en @Supervivientes y será trasladada a España, la salud es lo primero 🙏🏻



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