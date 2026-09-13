'Supervivientes All Stars' anuncia cómo será la gala de este domingo con las primeras nominaciones y un revolucionario cambio

El juego de 'Supervivientes All Stars 3' ya ha comenzado con los saltos del helicóptero, el primer juego del barro y la división de los equipos y la proclamación de los líderes. Además, también se vivió la llegada de Rubén Torres y Marta Peñate, que se enfrentaron además a su primer 'duelo de capitanes'. Lo que Telecinco dejó para este domingo en el estreno de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' son las primeras nominaciones.

Y es que tal y como se confirmó este jueves en el estreno del reality con Jorge Javier Vázquez y María Lamela, en esta edición "cambia el juego" con la irrupción de los capitanes. Y es que Marta Peñate y Rubén Torres pueden cambiarlo todo cada semana. Para empezar, la ganadora de la primera edición del 'All Stars' como capitana de Playa Sol tras ganar su primer duelo a Torres decidió concederle la inmunidad a Yola Berrocal mientras que Rubén Torres como capitán de Playa Luna decidió nominar de forma directa a Alma Bollo.

Este domingo, los 14 concursantes de 'Supervivientes All Stars' se enfrentarán a las primeras nominaciones de la edición y con sus votos decidirán quiénes se sumarán a la lista de nominados junto a la hija de Raquel Bollo. En concreto, dos por equipo. Justo después, los cinco nominados disputarán la primera 'Liga de los nominados', la nueva dinámica del reality que revoluciona su mecánica.

Así, los cinco nominados se enfrentarán a dos espectaculares juegos en los que tendrán que desplegar todas sus habilidades. Los dos mejores concursantes en el primer juego lucharán en el segundo reto de la noche. El ganador final saldrá automáticamente de la lista de candidatos a la primera expulsión. Será entonces cuando se abran las votaciones gratuitas en la app de Mediaset Infinity para salvar al concursante favorito.

Por otro lado, la gala presentada por Sandra Barneda, que se emitirá el domingo a partir de las 22:00 horas con un arranque previo con contenido inédito en la plataforma, prestará también atención a la llegada de los equipos a Playa Sol y Playa Luna y sus primeras horas de convivencia y supervivencia, marcadas por la falta de dotación de comida, lo que supone que todo lo que coman deben lograrlo por sus propios medios.

Así, los concursantes analizarán sus primeros días en los Cayos Cochinos en el Oráculo de Poseidón, que vuelve completamente renovado para esta edición y que promete dejar grandes momentos y enfrentamientos.