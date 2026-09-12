La sorprendente reacción de Anabel Pantoja al enterarse que Omar Sánchez concursa en 'Supervivientes All Stars'

Dupla de Pantojas esta semana en 'De viernes'. A la entrevista larga y tendida que concedió su prima, Isa Pi, se suma la visita de Anabel Pantoja, quién confesó por primera vez que sintió al enterarse de la participación de sus exparejas, Omar Sánchez y Yulen Pereira, en 'Supervivientes All Stars 3'.

La colaboradora reconoció que le pareció surrealista el hecho de verlos a los dos juntos, puesto que en el pasado se tiraron los trastos a la cabeza. Cabe recordar que Anabel Pantoja rompió su matrimonio con Omar Sánchez después de que iniciara una relación con Yulen Pereira en 'Supervivientes'. Pero con el que más decepción sintió fue con su exmarido, según reconoció ella misma.

Y es que el canario le negó hasta en tres ocasiones que iba a participar en el reality de Telecinco. Durante su vídeo de presentación, el surfista lanzó varios dardos contra la influencer a la que incluso tachó de mala persona: "Lo que hizo Anabel yo creo que no lo hace una buena persona, porque al final sabes que tienes a alguien fuera esperando, tenía que haber evitado ciertas cosas", aseguró, haciendo referencia a su relación con Yulen.

Anabel Pantoja, triste y decepcionada con Omar Sánchez

Este viernes, Anabel Pantoja se ha sentado en el programa nocturno de Telecinco para contar sus primeras impresiones tras ver la gala inaugural, algo que hizo junto a su actual pareja y padre de su hija, David Rodríguez. "Vi parte de la gala, porque madrugo por la niña y tengo que confesar algo. Ayer, estaba en shock", empezó reconociendo.

Con la naturalidad que le caracteriza, Anabel contó con pelos y señales cómo vio ese momento de sus dos ex juntos en el helicóptero: "Estaba en Sevilla, a 45 grados, estaba en bragas, comiéndome un filete de cinta de lomo, para no perderme los saltos. Pero hubo un momento que apareció esa imagen de los dos abrazados en el helicóptero y digo: 'Madre mía, ¿esto es real? Son dos personas con las que he estado y he intimado y están ahí de colegueo. Es surrealista'", explicó la sobrina de Isabel Pantoja, entre risas.

Eso sí, reconoció sentirse decepcionada con Omar, con el que tiene una relación cordial, por no contarle en persona que iba a ir al concurso, y enterarse por la televisión. "Me he llevado una decepción y estoy un poco triste con Omar. Porque yo me llevo bien con él. Tenemos buena relación hasta el punto de que hemos hablado todo el verano de 'Supervivientes' y me lo negó tres veces. Puedo entender que fuera por el contrato... Pero me raspó", sentenció Anabel Pantoja en '¡De viernes!'.