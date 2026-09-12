La ofensiva de Ayuso contra la cobertura de RTVE de la F1 se le vuelve en contra: muchos ponen el foco en Telemadrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar duramente contra TVE. En esta ocasión lo ha hecho a través de sus redes sociales y el motivo de su enfado ha sido la, según ella, pobre cobertura que la cadena pública ha hecho del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madring.

'El gran circo' de la Fórmula 1 regresa este fin de semana a la capital después de 45 años de ausencia. Está previsto que a lo largo del sábado y el domingo se acerquen en torno a 350.000 personas. Para Ayuso, debería ser un "éxito" y un "orgullo para todo el país y para el resto del mundo".

Sin embargo, la presidenta madrileña no ha desaprovechado la ocasión para arremeter, nuevamente, contra TVE, a la que recientemente llegó a definir en público como "la televisión del régimen" o "la televisión sanchista". "Avergüenza la cobertura que la televisión pública (TVE) está haciendo del Gran Premio de España de Fórmula 1", ha empezado diciendo Díaz Ayuso, muy enfadada, en su cuenta de X.

Es Telecinco la cadena que cuenta con los derechos en abierto en nuestro país, por lo tanto, TVE no emitirá la carrera de este domingo, que se celebrará a las 15.00 horas. Pese a todo, la líder de los 'populares' madrileños considera que desde la cadena pública no se ha dedicado el tiempo ni el espacio que este evento se merecía.

En su tuit ha vuelto a aprovechar la ocasión para, una vez más, atacar al Gobierno que preside Pedro Sánchez: "Este canal está al servicio del Gobierno y está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento que es una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo".

Avergüenza la cobertura que la televisión pública (TVE) está haciendo del Gran Premio de España de Fórmula 1.



Este canal está al servicio del Gobierno y está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento que es una oportunidad y un orgullo para todo el país y para… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 12, 2026

Los usuarios de X desmontan las palabras de Ayuso contra TVE

Posiblemente el enfado de Isabel Díaz Ayuso se deba a que TVE ha dado voz a algunos de los vecinos que viven en las zonas cercanas al circuito, quienes se quejan del ruido que les está ocasionando. "Un importante impacto económico, que se suma al fuerte despliegue de seguridad y al refuerzo del transporte, sin olvidar que el estruendo de los motores tiene molestos a muchos vecinos de la zona", explicaban este sábado desde el informativo de La 1.

La Fórmula 1 revoluciona Madrid dentro y fuera del circuito



Un importante impacto económico, que se suma al fuerte despliegue de segurida y al refuerzo del transporte, sin olvidar que el estruendo de los motores tiene molestos a muchos vecinos de la zona.



💬 Manuela Pérez pic.twitter.com/sSkaCi6m09 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 12, 2026

Este será el primero de diez años que Madrid acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1. El acuerdo contempla que vaya desde el 2026 al 2035. Este tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tardado en ser desmontado por los usuarios de X, muy críticos con las palabras de la política del PP. Y es que, Telemadrid, la televisión de su comunidad y que está bajo su mando, tampoco ha dedicado ni "un minuto de la programación" de este sábado a la Fórmula 1, como así le ha recordado un tuitero.

Otros la recuerdan que son DAZN y Telecinco los que tienen los derechos de la Fórmula 1 en España: "Los derechos los tienen Dazn y Telecinco, TVE tiene un equipo desplazado al recinto pero esta impresentable no tiene otra cosa que hacer que soltar estas gilipolleces"; "Los derechos de la F1 en España los tiene DAZN. El resto de cadenas le están dedicando una cantidad de tiempo a Madring que no le han dedicado a Montmeló nunca. Deja de lloriquear".

Chica, que hubiera comprado los derechos TeleMadrid



Los derechos en España los tiene DAZN y Mediaset en abierto, el resto de cadenas bastante tiempo le están dedicando al circo (a Montmelo le dedican muchísimo menos)



Que obsesión tiene con Sanchez y RTVE https://t.co/KV839JmcAS — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) September 12, 2026

La tv pública de la comunidad de Madrid, Telemadrid, no tiene hoy ni un solo programa dedicado al premio de España de Fórmula 1, han preferido los toros. pic.twitter.com/xONg7XGQ6L — Domingo 🔻 (@izualdomingo) September 12, 2026

El alquiler de la vivienda está por las nubes, vamos a Urgencias y las salas de espera llenas hasta los topes, se nos incendian los pueblos y no tenemos bomberos suficientes, las líneas del metro están colapsadas… pero, oye, ¡que tenemos FÓRMULA1!



No te quejes, POBRE DE MIERDA https://t.co/VpPIUZ4eFe — BĒR (@BernarGM) September 12, 2026

Un evento para súperrricos pagado con dinero público no tiene ningún criterio de servicio público. RTVE no es Telemadrid. https://t.co/mxWhFAEBr8 — Raúl Solís ✌️🏳️‍🌈 (@RaulSolisUE) September 12, 2026

Los derechos de la F1 en España los tiene DAZN. El resto de cadenas le están dedicando una cantidad de tiempo a Madring que no le han dedicado a Montmeló nunca. Deja de lloriquear. https://t.co/eGuNM1M2ga — Asier Manrique (@AsierManri) September 12, 2026

Los derechos los tienen Dazn y Telecinco, TVE tiene un equipo desplazado al recinto pero esta impresentable no tiene otra cosa que hacer que soltar estas gilipolleces. https://t.co/gJeKlmtWl9 — Víctor de Elena (@victordeelena) September 12, 2026

Ayuso siente vergüenza porque su Gran Premio de Fórmula 1 no tiene una cobertura adecuada —según su criterio— en TVE.

Acto seguido, culpa al ente de estar al servicio del gobierno.

Imaginad lo que haría ella si dirigiera TVE; no es difícil, basta con un minuto de Telemadrid.. https://t.co/HRZfm9MMRa — MANUEL F. TORRES🔻 (@MANUELFTORRES1) September 12, 2026

En La 1 estamos disfrutando con las trepidantes etapas finales de la #LaVuelta26.



Los derechos del la Fórmula 1 son en otro canal.#VueltaRTVE12s https://t.co/QjyyZJOi1D — Carlos Sola (@Carlos_Sola82) September 12, 2026

Avergüenza que dentro de un par de años estés rodando por juzgados como tu amigo "Camps" Por este tipo de cosas. https://t.co/U1EJi8T55F — John bach rose (@johnsixx256) September 12, 2026

En Telemadrid la cobertura es nula. https://t.co/htTEbnfFpF — ⭐ * 𝚂𝚝𝚛𝚘𝚙𝚒𝚌𝚒𝚘 * ⭐ (@AlexDe_Large_) September 12, 2026

Pero esta tía qué dice!!!

Que quieres? Un 24 horas de transmisión de la F1. Que por cierto, me suscita 0 interés. https://t.co/w92LrZGOgk — Alicia OrtiZ🇵🇸 (@lokialice) September 12, 2026