10 estrenos que ver este fin de semana del 11 al 13 de septiembre en Netflix, Movistar Plus, Prime Video o HBO Max: del regreso de Ester Expósito a 'Gracias, equipo'

Este fin de semana llegan un buen puñado de buenos estrenos que nos van a rellenar un poco el catálogo en el streaming, en plataformas como Netflix, Movistar Plus, HBO MAX, Filmin o Prime Video. ¿Y cuál podría ser el gran título de estos días? Claramente el regreso de Ester Expósito con 'Enfrentados: Marfil', una nueva adaptación de una de las sagas de Mercedes Ron, autora de 'Culpables'. Es decir, 'Culpa mía', 'Culpa tuya'... Así que tenemos ganas de ver cómo Prime Video ha adaptado este best-seller.

Y estamos de enhorabuena, porque también tenemos otro gran estreno español, en este caso en Netflix, con su comedia 'Gracias, equipo', sobre uno de esos famosos team-building, con Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc, Raúl Tejón... Una historia que nos va a traer humor costumbrista y sobre las dinámicas del trabajo. Pero es que tenemos más estrenos españoles, como 'La superviviente', el documental de Kike Maíllo sobre Tania Head, la supuesta superviviente del 11-S, que luego no lo fue tanto. O incluso el repaso a la carrera de un grupo clave de nuestra historia musical como son los Hombres G. Aunque también nos llega 'Supergirl' como Millie Alcock o 'Psycho Miller', ese thriller de terror que nos ofrece Disney Plus.

Enfrentados: Marfil

Sinopsis: Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación. Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

"Me hace muchísima ilusión poder llevar a la pantalla una saga tan querida por los fans", comentó Mercedes Ron, la autora de la biología 'Enfrentados' en la presentación para Amazon. "Tras años esperando, por fin le llega su momento y nada mejor que ir de la mano de Pokeepsie y de Prime Video para hacerlo realidad. No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo". No es la primera adaptación de la escritora, como tampoco será la última. Después del gran exitazo que supuso la saga 'Culpables', convirtiéndose en la película de habla no inglesa más vista de la historia de Prime Video, ¿cómo no iban a llegar más adaptaciones? Y es que además, esta cuenta con Ester Expósito como protagonista, y Hugo Diego García de interés amoroso. La productora de Álex De la Iglesia está detrás, con Sofía Cuenca, guionista de la saga 'Culpables', que repite como autora, además del director Óscar Pedraza. "Ester Expósito es muy generosa y muy talentosa, que trabaja duro, en eso conectamos; nuestra química viene del choque entre nuestros personajes", afirmó Hugo Diego García en una entrevista para ELLE.

Plataforma: Prime Video

Wolfgang (Extraordinario)

Sinopsis: Wolfgang, un niño de diez años con un cociente intelectual de 152 y trastorno del espectro autista, se ve obligado a vivir con su padre, Carles, a quien no ha visto nunca, tras la repentina muerte de su madre. Carles afronta el reto con ganas y voluntad, pero Wolfgang no soporta su desorden ni su desorganización y lo considera un “bajocien” por su falta de intelecto. Así que, a escondidas, Wolfgang planea conseguir su sueño: entrar en la academia de música Grimald de París, donde estudió su madre, y convertirse en el mejor pianista del mundo.

Javier Ruiz Caldera es el director de una de las películas más interesantes de nuestro cine del pasado 2025. La historia es la adaptación de la novela más personal de Laia Aguilar, que además ejerce como co-guionista de la historia. Con Miki Esparbé como protagonista, 'Wolfgang' explora las conexiones humanas, pese a estar en momentos totalmente diferentes de la vida. Y sí, profundiza en temas tan importantes y complejos como la paternidad, la salud mental o el suicidio. "Veo esta tendencia de que a veces se tiende a infantilizar a los más pequeños sobre temas delicados y me doy cuenta de que en realidad nos pasa la mano por la cara muchísimas veces. Está muy bien adaptar el discurso e intentar ser cercanos, pero no evadir hablar de determinados temas por el simple hecho de que son niños pequeños. Creo que es importante abordarlo", se sinceró el actor en una entrevista para eCartelera. Y es que es una película muy divertida, sí, pero también muy necesaria, y que tuvo muy buenas críticas en el momento de su estreno.

Plataforma: Netflix

Gracias, equipo

Sinopsis: Tío Mochales, una empresa que, hace unos años, era la reina indiscutible del queso en España, pero que hoy no es más que una empresa algo oxidada que lucha por mantener el tipo. Su última idea es organizar una jornada de consolidación de equipo en el pueblo donde se fundó. Sin embargo, lo que debía ser un retiro para reconectar con los valores de siempre se convierte en una trampa cuando se descubre que se avecinan despidos, y muchos. Así, la escapada motivacional prevista deriva en una batalla campal de peloteo, traiciones y filtraciones.

Una comedia negra sobre oficinas en decadencia, directivas sin escrúpulos y trabajadores que ya no están para perder el tiempo en sesiones de equipo modernas. Creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, dirigida por Diego Nuñez Irigoyen y producida por Zeta Studios, está protagonizada por Alexandra Jiménez ('El inocente'), Maribel Verdú ('El problema final'), Pedro Casablanc ('Salvador') y Raúl Tejón ('Machos Alfa'). Completan el reparto, Ismael Fritschi, Blanca Martínez ('Respira'), Víctor Rebull y la colaboración especial de Saturnino García y Pepe Viyuela. Menuda historia tiene entre manos Netflix, al menos por lo que podemos ver en el tráiler que ha compartido la plataforma, con todo el reparto luchando a manos llenas para conservar sus puestos de trabajo. Mucha crítica social y humor para hablar directamente sobre los problemas de las empresas hoy en día y del sector empresarial. "Cada año desde este equipo decimos que sí a unos cuarenta proyectos por más de mil que rechazamos. Es un horror eso", afirmó Verónica Fernández, jefa de cine y series de Netflix en España, en una entrevista para El País. Unas declaraciones que, sin lugar a dudas, le dan un valor extra a esta película.

Plataforma: Netflix

¿Por qué me casé otra vez?

Sinopsis: A Jasmine le encanta Wesley y se acerca su boda, pero su estricto padre y otras personas se oponen, lo que lleva a las parejas de su entorno a cuestionarse sus propios matrimonios «perfectos».

Tercera entrega de la saga sobre el matrimonio que iniciara Tyler Perry ya hace casi veinte años. Un reparto eminentemente afroamericano que reflexiona sobre las vicisitudes del matrimonio, y los problemas que conlleva la infidelidad y el compromiso. Seguramente hayáis visto memes de esta saga, casi todos protagonizados por Janet Jackson en una escena concreta que, aunque la cantante demuestra lo buena actriz que es, el diálogo es tan irrisorio que todo parece una parodia. En esta nueva entrega, en la que encontramos como protagonista a Taraji P. Henson, no repite ni Janet ni muchos otros del reparto original, pero la historia sigue adelante, y ha encontrado su casa en Netflix. Aunque Perry aquí no goce de la gama que tiene en Estados Unidos, es verdad que sabe hacer buenas películas corales. Veremos a ver cómo responde esta ya tercera entrega. Porque ojo, aquí se van a Italia, buscando un nuevo escenario para refrescar la trama.

Plataforma: Netflix

Como cabras

Sinopsis: Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que '¡los pequeños saben jugar!'.

Esta aventura animada sobre superación y deportes toma inspiración de la leyenda del baloncesto Stephen Curry y está firmada por los creadores de 'Las guerreras k-pop'. Aunque las similitudes con 'Zootrópolis' no le ayudaron demasiado. Se presentaba como una de las grandes apuestas animadas del último año, pero no acabó de responder bien en taquilla, pese a la gran campaña de marketing. Contó con la voz protagonista de Caleb McLaughlin, uno de los actores de 'Stranger Things', y con el apoyo del propio Curry, pero no acabó de funcionar del todo. "Sé que esta historia se parece a la trayectoria de Steph y a su carrera en el baloncesto. Él está en un mundo dominado por jugadores grandes, siendo él un jugador pequeño, y eso es algo con lo que puedo identificarme", comentó McLaughlin para el medio de noticias de Miami WSVN. "Siempre me he dicho que cualquier cosa que quisiera hacer, podía hacerla, y nunca permití que nadie me dijera si podía hacerlo o no".

Plataforma: Movistar Plus

Los mejores años de nuestra vida

Sinopsis: 'Los mejores años de nuestra vida' narra la trayectoria de Hombres G a lo largo de más de cuatro décadas, mostrando su evolución desde los años 80 hasta su vigencia actual. Con material inédito y testimonios exclusivos, el documental revela momentos nunca antes contados que reflejan la esencia y el legado de una banda de cuatro amigos que sigue uniendo generaciones.

Dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, repasa la trayectoria de una de las bandas más queridas y trascendentes de la música en español. 'Los mejores años de nuestra vida' repasa la trayectoria de Hombres G a través de una mirada contemporánea que combina material inédito, acceso exclusivo a la banda durante su gira internacional y testimonios de artistas de referencia en el ámbito musical hispano, como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León o Carlos Rivera, entre otros. Entre los escenarios de América, España y Estados Unidos, el largometraje se adentra en la esencia de Hombres G: su energía, su humor, su complicidad y su conexión con los fans. "Recordar ha sido difícil, yo tenía unas lagunas grandes", afirmó el cantante principal, David Summers, para RTVE. "Hemos intentado ser lo más honestos posibles.

Plataforma: Movistar Plus

Métodos violentos

Sinopsis: Lucas Frost es un hombre criado en el seno de una familia de delincuentes que intenta romper con ese pasado y empezar de nuevo junto a Emma. Cuando un golpe dentro del clan desata una nueva espiral de violencia, Lucas queda atrapado entre la lealtad, la herencia familiar y el deseo de cambiar de vida.

Escrita y dirigida por John-Michael Powell, la película cruza drama familiar, tragedia romántica y relato de venganza con una marcada atmósfera rural. Billy Magnussen encabeza el reparto junto a Alexandra Shipp, James Badge Dale, Kate Burton, Ray McKinnon y Nick Stahl. Con música de Anthony B. Willis y fotografía de Elijah Guess, la película apuesta por el paisaje, la tensión y el peso del linaje criminal como principales señas de identidad. Magnussen, que además se ha especializado en cine de comedia y en personajes que suelen ser un poco cortos de miras, pero buenos de corazón, da el salto aquí a una thriller dramático muy intenso, además de ejercer de productor ejecutivo. Algo que parece querrá repetir. "Lo he dicho muchas veces, pero, como actor, a menudo eres simplemente un arma contratada o un color en la paleta de otra persona. Cuando produces, tienes la oportunidad de ser el pintor. Tienes el pincel en tus manos. Puedes jugar con todos esos colores", afirmó en una entrevista para Pop Culturalist.

Plataforma: Movistar Plus

Supergirl

Sinopsis: Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca de casa, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, une fuerzas a regañadientes con una compañera inesperada en un viaje interestelar épico de venganza y justicia.

Protagonizada por Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, junto a David Corenswet y Jason Momoa, la última película de DC Studios no acabó de funcionar en taquilla, ni tampoco como historia. Pese al buen hacer de Alcock, todo se sentía hecho con prisas, y se notaban problemas en la sala de montaje. Se la pegó en taquilla, y tambaleó ese nuevo DC que lleva unos años construyendo James Gunn con tanto cariño. El guion de la película es obra de Ana Nogueira y la dirección corre a cargo de Craig Gillespie, aunque se nota mucho la influencia del propio Gunn y de sus 'Guardianes de la Galaxia'. "Creo que ella es un gran ejemplo de salirse del rebaño, establece un ejemplo precioso de lo que significa ser buena, y creo que permite a la gente sentirse liberada y aceptar quienes son, y que se permita fallar", afirmó la actriz en una entrevista para Los40.

Plataforma: HBO MAX

Psycho Killer

Sinopsis: Una agente de policía sigue la pista de un asesino después de que su marido, un patrullero de carretera, se convierta en una de sus víctimas.

Andrew Kevin Walker es el guionista de este thriller que llega a España gracias a Disney Plus y que cuenta con la dirección de Gavin Polone. Ojo, que Andrew Kevin Walker es el guionista de 'Sleepy Hollow' y de 'Seven', pero aún así no acaba de encontrar el tono a esta historia que mezcla ideas buenas con momentos realmente ridículos. Protagonizada por Georgina Campbell, que dio el salto a la fama gracias a la estupenda 'Barbarian', es una película que no sabe muy bien hacia dónde tirar, sobre todo después de una escena inicial que nos ofrece una historia que luego se diluye demasiado. "La caracterización de Jane es diferente a lo que he hecho anteriormente en películas de terror. No diría necesariamente que todas las mujeres en las películas de terror son pasivas, pero sí diría que ella es alguien que tiene una habilidad, es policía, así que tiene la capacidad de ir tras el asesino y su objetivo es detenerlo", comentó su protagonista para Daily Bloid. "Mientras que algunos personajes que he interpretado en el pasado quizá simplemente intentaban escapar, en lugar de intentar detener al asesino".

Plataforma: Disney Plus

La superviviente

Sinopsis: documental sobre la polémica Tania Head.

Tania Head fue, durante años, una de las voces más reconocibles entre los supervivientes del 11-S. Fue la única que logró salir con vida de la planta donde colisionó el segundo avión, y su historia de superación la llevó a convertirse en la Presidenta de la Asociación de Supervivientes del World Trade Center. Su heroico relato de supervivencia y la trágica pérdida de su prometido Dave, en los mismos atentados, lograron dar la vuelta al mundo y conmocionar a la opinión pública internacional. Pero en 2007, una investigación del The New York Times desveló que nada de aquello era cierto. Tania Head era, en realidad, Alicia Esteve Head, una mujer de Barcelona que nunca había estado en las Torres Gemelas. Un giro de guion que nadie vio venir y que, por fin, tiene un documental a la altura para entender bien la historia, dirigido por Kike Maíllo. "Teníamos el propósito de ir más allá del morbo y el señalamiento", comentó en una entrevista para El Periódico.

"Este personaje miente para conseguir amor, tener un sentimiento de pertenencia a algo. Es un personaje con mucho contraste porque haciendo algo que se entiende como inmoral, consiguió un bien común", comentó el director para La Sexta, desvelando que fue un proyecto que duró más de tres años, y en el que viajaron a New York para seguir bien todos los pasos de su complicada protagonista.

Plataforma: Filmin