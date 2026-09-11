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Audiencias | 'Supervivientes All Stars 3' sobrevive estoico al contexto de Telecinco y da una alegría a la cadena con menos alardes 

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

'Supervivientes All Stars 2026' cumple con su misión y da aliento a Telecinco dentro de su estado actual en audiencias. Repasamos todos los datos del estreno minuciosamente gracias a un informe de Dos30':

María Lamela, en el estreno de Supervivientes All Stars
María Lamela, en el estreno de Supervivientes All Stars | Telecinco

'Supervivientes All Stars 3' se estrenó con la enorme responsabilidad de oxigenar a Telecinco en un momento complicado. Y, nuevamente, dentro del contexto actual, el reality aventurero ha cumplido con ese cometido.

La gala inaugural, que provocó un clamor unánime y fue considerada como una de las mejores de los últimos tiempos, registró un 15,6% de cuota de pantalla en su tramo principal y congregó a casi 800 mil telespectadores de media.

Y aunque se trata del peor arranque histórico del formato, muy por debajo de las dos primeras ediciones 'All Stars' (17,6% y 1.381.000 y 16,8% y 970.000), son datos muy prometedores para la situación de la cadena en el presente, que apenas promedia un 8% de share en el acumulado mensual provisional de septiembre. 

Es más, ese 15,6% se impuso con creces (+7,3) a la media diaria obtenida por Telecinco este jueves, que fue de un bajo 8,9% debido a su maltrecho day time. Datos que conviene resaltar para arrojar más contexto y entender por qué este debut de 'Supervivientes All Stars 2026' es, en resumen, una alegría en Mediaset a pesar de perder 2,2 puntos y 173.000 seguidores respecto a la temporada 2.

Con dicho 15,6%, la producción más compleja de la televisión dejó sin opciones al resto de cadenas; aventajando a Antena 3, su rival directo, en 5,6 puntos porcentuales en la franja y a La 1 de RTVE en hasta 6,5

En coincidencia estricta con las principales ofertas estelares de la competencia, 'Supervivientes All Stars' lideró con un 13,3% y 918.000 televidentes frente al 12,5% (862.000) de 'Las hijas de la criada', el 11,1% (770.000) de 'Horizonte', el 10,2% (784.000) de 'El perro andaluz' y el desastroso 3,1% (213.000) de 'Pesadilla en la cocina'. 

Así, el concurso venció a la ficción de Antena 3, que resistió a su fuerza y se quedó a solo ocho décimas; hizo descender al programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, que ha arrancado temporada con una potencia inusitada; arrastró a Manu Sánchez a la cuarta opción en TVE; y provocó que Alberto Chicote regresara hundido a la noche de La Sexta. 

Por otro lado, en la franja de access al prime time, que se alargó más de lo normal, 'Supervivientes All Stars' anotó un 9,3% de media y superó la barrera del millón de espectadores. En este caso, fue cuarta opción por detrás de 'El Hormiguero' (13,8% y 1,5 millones), 'La Revuelta' (12% y 1,3 millones) y 'Horizonte' (9,8% y 1,1 millones).

Análisis cualitativo del estreno de 'Supervivientes All Stars 3'

Gracias a un informe elaborado por la consultora Dos30', podemos analizar con más detalle el rendimiento del estreno en su parte troncal. Sobresalió en mujeres con un 19,2% y, en cuanto a targets por edad, despuntó en mayores de 65 años con un 17,8% y en jóvenes (13-24 años) con un 20,4%.

Respecto a la curva minuto a minuto, fue ascendente como ya es habitual. Arrancó en un 13,1% y acabó en índices de share superiores al 20%. La cuota máxima se produjo a las 01:46 horas con un 22,6%. El minuto más visto se registró a la 23:33 horas con más de 1,3 millones de espectadores.

Por último, acerca de su funcionamiento por mercados, 'Supervivientes All Stars 3' destacó mayormente en la Comunidad Valenciana (25%) y el denominado Resto (23,8%). También se situaron por encima de la media nacional regiones como Canarias (18,3%), Baleares (16,6%), Euskadi (16%), Andalucía (15,9%) y Madrid (15,8%).

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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