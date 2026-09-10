'De Viernes' anuncia los tres invitados de esta semana y se refuerza con este explosivo fichaje, que se convierte en colaboradora

'De Viernes' ofrecerá este viernes su segundo programa de la temporada y contará con tres invitados así como una tertulia sobre 'Supervivientes All Stars', que contará con nuevos colaboradores entre ellos una incorporación que dará mucho que hablar pues lleva fuera de la televisión muchos años.

Este viernes, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona tendrá nueva competencia pues se verá las caras con el estreno de la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' en La 1, así como al Cine de La 2 después de que 'Historia de nuestro cine' pase a emitirse los jueves así como a 'El Blockbuster' de Cuatro y 'Equipo de investigación en La Sexta. Además competirá por última vez con el cine de Antena 3, que estrenará la película 'Sin instrucciones' antes del regreso de 'La Voz' la próxima semana.

Para empezar, 'De Viernes' volverá a recibir en el plató a Isa Pantoja. La colaboradora se sentará para confesar el infierno que vive desde que se produjo el intercambio de mensajes con su madre, de la que no ha vuelto a tener noticias. "Después de esto que ha pasado con ella, todos los días estoy mal, todos los días lloro, todos los días tengo mi momento de bajón", confiesa.

Además, hablará de los últimos acontecimientos en torno a la figura de su madre, desde la venta y abandono de Cantora hasta la publicación de facturas con los elevados gastos mensuales de la artista. Asimismo, durante la entrevista, Isa Pantoja también se pronunciará sobre la relación con Kiko Rivera, que da por perdida, y sobre el dolor que siente por la actitud de su madre con él.

Por último, Isa Pantoja también valorará la entrevista que dio su prima Anabel la semana pasada, con quién además se reencontrará después de mucho tiempo en un plató de televisión, y confesará lo sola que se siente tras la marcha de su marido Asraf Beno a Honduras.

Mañana, en...¡De Viernes!, Isa Pantoja se sincera en directo sobre el duro momento que atraviesa y confiesa que ya no puede más: “Los colores de la vida se me han vuelto grises”.



🪩 #DeViernes

🔮 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/vQHbUUGWOK — ¡De Viernes! (@deviernestv) September 10, 2026

Verónica Hidalgo y Carlos Corbacho, otros invitados

Otro de los invitados de la noche en 'De Viernes' será Carlos Corbacho, exempleado de Isabel Pantoja, que mostrará en plató una factura hasta ahora desconocida de la supuesta adquisición por parte de Isabel Pantoja de un diamante valorado en más de dos millones de euros en 2006, mientras Julián Muñoz estaba en la cárcel. ¿Con qué dinero la pagó? ¿Con quién la compró? ¿Qué pasó con la joya? ¿Quién la tiene actualmente? A todas estas preguntas tratará de responder.

Verónica Hidalgo, Miss España 2005, se sentará para hablar por primera vez en televisión del duro episodio que está viviendo tras la detención hace cuatro meses de su marido, Juan Andrés, con quien mantiene relación desde hace cinco años y una hija en común. La modelo revelará detalles de la detención y de la pena a la que se enfrenta y escuchará el testimonio de un compañero de prisión sobre su situación en la cárcel y las inseguridades que siente.

Rosario Mohedano, fichaje sorpresa de 'De Viernes' para 'Supervivientes'

Por último, y como es habitual, 'De Viernes' dedicará espacio a analizar todo lo acontecido en el arranque de 'Supervivienets All Stars 3' con la emisión de imágenes inéditas. Y para comentarlo todo, el programa contará con Isa Pantoja, Anabel Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego además de una incorporación estelar.

Y es que 'De Viernes' ha cerrado el fichaje de Rosario Mohedano como colaboradora aprovechando que su madre Rosa Benito es una de las concursantes estelares del casting del reality. Con ello, la cantante retomará su papel como colaboradora en televisión después de muchos años. No obstante, hace un año ya reapareció en Telecinco como invitada de 'Fiesta'.