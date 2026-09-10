El equipo de 'Mañaneros 360' se despide de uno de sus miembros más veteranos: "Ha estado 28 años en RTVE"

'Mañaneros 360' ha despedido este jueves a una de las piezas claves del magacín que ha estado presente detrás de cámaras desde sus primeros pasos en TVE. Adela González ha finalizado la emisión de este jueves dedicando unas emotivas palabras a Alberto Fructuoso, que ha ejercido como realizador del programa desde su nacimiento en La 1 y ahora se despide para iniciar una nueva etapa profesional dentro del ente.

"Hoy se despide de este programa nuestro querido Alberto Fructuoso, nuestro realizador, papá de este programa en términos de realización", ha comenzado señalando Adela González junto a Jesús Cintora durante la recta final de la emisión, mostrando a los espectadores esa parte del magacín que nunca se ve en pantalla y en la cual trabajan tantas personas para hacer posible cada programa.

'Mañaneros 360' pierde a Alberto Fructuso, que se despide tras 3 años al frente de la realización del programa: "Te vamos a echar mucho de menos"

Así, la conductora de 'Mañaneros 360' ha hecho un repaso de la trayectoria profesional de su compañero, que ha estado al frente de la realización del magacín desde su primera etapa en 2023 con Jaime Cantizano. "Ha estado aquí 28 años en RTVE, y no se va de la casa, se va a hacer otras cuestiones. Pero se aleja de esos controles de realización en los que tantas alegrías nos ha dado en tantos programas", ha aclarado la presentadora.

🧡 Hoy se ha despedido de ‘Mañaneros 360’ nuestro realizador @afructuosotv. Junto a Juanma, Realización y Grafismo hemos diseñado ‘Mañaneros’ durante estos 3 años.



A favor de arriesgar, de lo divertido y siempre tan cariñoso con el equipo de grafismo. 🫶



🫡 Qué chulada esa… pic.twitter.com/tzkM1EerVT — Nab 🦁 (@Nabilbg_) September 10, 2026

'La hora de La 1', 'La noche en 24h' o 'Los desayunos' son algunos de los espacios en los que Alberto Fructuoso ha puesto orden detrás de cámaras dirigiendo la emisión, tal y como ha recordado Adela a los espectadores durante su despedida. "Y que tanto nos ha cuidado, por lo menos hablo en primera persona, a los presentadores. Siempre con una voz y una ayuda... Te vamos a echar muchísimo de menos Alberto, lo sabes. No solo aquí abajo, sino arriba, tus compañeros en realización. Un beso enorme", ha terminado señalando.

"Mucha suerte Alberto, un realizador de primer nivel", añadía Jesús Cintora junto a su compañera, seguido de un fuerte aplauso del público presente en el plató de 'Mañaneros 360'. "Es una despedida pero que se viene aquí al lado, tampoco lo vamos a perder de vista, pero sí de nuestros oídos", advertía de nuevo la periodista, asegurando que continuará en la órbita de RTVE.