Decisión de programación en RTVE: Anuncia la retirada total de 'Valle Salvaje' en favor de 'Directo al grano' y La Vuelta este viernes

TVE sigue moviendo sus programaciones in extremis. Y es que la cadena pública ha decidido cambiar de estrategia con la emisión de La Vuelta en plena recta final de la competición. Hasta ahora, la cadena ha apostado por comenzar cada día en Teledeporte y pasar la parte final de cada etapa a La 2 o a La 1 en función de su importancia. Pero este jueves y viernes ha sorprendido con un cambio inesperado.

Para empezar, este jueves RTVE ha hecho algo completamente inusual que es haber emitido La Vuelta en tres cadenas diferenets. Así, Teledeporte ha comenzado la retransmisión como cada día a las 14:45 horas con el comienzo de la 18ª etapa entre el puerto de Santa María-Jerez de la Frontera. Posteriormente, el ciclismo ha dado el salto a La 2 a partir de las 16:15 horas y poco después, a las 16:50 horas ha saltado a La 1 con el final de la contrarreloj reduciendo así la duración de 'Directo al grano', que no ha durado ni una hora.

Y este viernes 11 de septiembre, RTVE también volverá a cambiar de estrategia con la emisión de la 19ª etapa de La Vuelta 26. Y es que aunque hasta ahora siempre que la retransmisión de la vuelta a España ha dado el salto a La 1 el gran damnificado ha sido el magacín que presentan Marta Flich y Martín Barreiro, esto cambiará en el día de mañana pues lo que desaparecerá de la programación será 'Valle Salvaje'.

Así, este viernes, La 1 ha decidido emitir la 19ª etapa entre Velez-Málaga y Peñas Blancas-Estepona a partir de las 15:50 horas ocupando el hueco que habitualmente tiene 'Directo al grano'. Sin embargo, en esta ocasión el magacín no faltará a su cita con la audiencia pues pasará a emitirse justo después de 17:45 a 18:35 horas en el hueco de 'Valle Salvaje' y antes de dar el relevo a 'La Promesa'.

Por su parte, pese a que estaba anunciado que este viernes se ofrecería el capítulo 484 de 'Valle Salvaje', finalmente la serie protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas sufrirá un parón en su emisión y pospondrá dicho episodio para el próximo lunes 14 de septiembre.

Así queda la programación de La 1 este viernes 11 de septiembre: