'Valle Salvaje', avance del capítulo 483 del miércoles 9 de septiembre: la confesión sobre Alejo y el destino del palacio en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio insiste en conquistar a Manuela pero ella le frena al decirle que él ha cambiado o al menos lo que él espera que puede obtener de ella.

Tras hablar con José Luis sobre sus planes para saldar la deuda con Enriqueta y sus primos, Rafael habla con Alejo para saber si está de acuerdo en poner el palacio a nombre de su tía.

Paralelamente, Rafael le deja claro a su padre que su decisión de entregar el palacio a su tía no tiene nada que ver con su conflicto por Rosalía aunque le dice que si él lo quiere tomar como una afrenta que lo haga.

Por otro lado, Enriqueta avisa a Braulio de que tienen que ser hospitalarios con Rosalía para poderse ganar la confianza de Rafael y la de la propia mujer pues nunca saben si la van a poder necesitar para sus ideales.

Martín vuelve a tener un cómplice con Leonor en presencia de Pepa, Francisco y Matilde, que no pueden ocultar su reacción al ver esta posible nueva relación.

Alejo y Luisa se dejan llevar por la pasión mientras que Manuela, al ser sorprendida por su padre, decide confesarle que Alejo la besó. ¿Cómo se tomará el marqués este anuncio?

Por último, Victoria y Mercedes, aliadas por primera vez, afrontan una peligrosa cruzada para deshacerse del cuerpo de Dámaso.

Don Hernando en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le advertía a Rosalía de que a Rafael le importa más de lo que ella cree y que le tiene mucho aprecio. Paralelamente, José Luis se encaraba con su hijo por atreverse a alojar a la criada y a su hija en el palacio como si fuera una huésped más. Y Rafael le recordaba que no tiene que dar ninguna explicación a nadie porque él es el duque.

Victoria y Mercedes activaban su plan para deshacerse del cuerpo de Dámaso pero una presencia inesperada se acercaba y estaba a punto de descubrirlas.

Alejo insistía a Luisa que ni su padre ni nadie va a conseguir separarles nunca más y aprovechaba para proponerle ir a ver junto a su hermano Rafael para que les diera su aprobación como pareja oficial. Después, Pedrito se interesaba y le preguntaba a Luisa si ella y Alejo son novios.

Por su parte, Manuela volvía a insistir a Alejo para que le acompañe y él le pedía que le deje en paz y que no le va a complacer ni ahora ni nunca.

Atanasio se plantaba y le dejaba claro a Matilde que no piensa agachar la cabeza y pedirle ahora trabajo a Rafael después de haberle dejado tirado de un día para otro porque se le caía la cara de vergüenza. Además no dudaba en decirle a su mujer que le avergüenza que vaya hablando con la gente de lo sucedido con Nicolás.

José Luis se defendía ante el capitán Escobedo y le aseguraba que los Gálvez de Aguirre no son unos asesinos y que es una de las familias más ejemplares de la comarca.

Rosalía le revelaba a Rafael que ha vivido situaciones desagradables en la Casa Grande mientras Amadeo aseguraba a Martín que lo mejor que podría hacer Rosalía es volver a la planta de los sirvientes antes de que provoque una guerra familiar. Mientras, Rafael expulsaba a su padre de su alcoba tras recordarle que María no es su hija. Por último, José Luis descubría el destino de su palacio.