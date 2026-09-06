'Valle Salvaje' atraviesa momentos cruciales en sus tramas después de que Mercedes le haya confesado a Victoria que mató a Dámaso y de que Rafael haya convencido convencer a Rosalía para que se quede a vivir en la Casa Grande junto a la pequeña María.

La serie protagonizada por Marco Pernas y Loren Mairena ofrecerá cinco nuevos episodios esta semana del lunes 7 al viernes 11 de septiembre en su horario habitual a partir de las 17:45 horas después de 'Directo al grano'. Y en El Televisero te avanzamos lo que pasará en los próximos episodios:

Avance del capítulo 481 de 'Valle Salvaje' del lunes 7 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se queda completamente en shock tras descubrir que Mercedes acabó con la vida de Dámaso y le cuestiona cómo ha podido guardar silencio hasta ahora. Mientras, Mercedes trata de saber si quién ha sido su mayor enemiga hasta ahora le va a ayudar.

Francisco anuncia a Rafael que la alcoba para acoger al huésped que esperan en la Casa Grande ya está preparada y después se sorprende al conocer que en realidad es para Rosalía y la pequeña María.

Paralelamente, Rafael le reconoce a Rosalía que para él es alguien importante y quiere que sea una más en el palacio y esté en plena igualdad sin ser una doncella como hasta ahora.

Enriqueta trata de seguir malmetiendo a Matilde con respecto a Nicolás mientras Atanasio las escucha. El propio Atanasio también mete la pata con su mujer al decir que ningún hombre aceptaría verse relegado en un negocio por una mujer.

Amadeo sufre un accidente y cree que todo se trata de una maldición hacia su hijo Francisco. Mientras, Leonor habla con Pepa y le revela que Martín le dijo que no quería tener nada más que una simple amistad y le pregunta por su opinión al respecto.

Finalmente, José Luis se planta con Rosalía y le deja claro que por mucho que Rafael sea el duque y haya decidido que se quede en la Casa Grande esa es su casa y él no va a permitir que se quede en ella y ella le responde que si tiene algún problema lo hable con su hijo.

Avance del capítulo 482 de 'Valle Salvaje' del martes 8 de septiembre

Alejo y Luisa pactan el futuro de su relación, mientras José Luis descubre el destino de su palacio.

Victoria y Mercedes activan su plan para deshacerse del cuerpo de Dámaso pero una presencia inesperada se acerca. ¿Están a punto de descubrirlas?

Avance del capítulo 483 de 'Valle Salvaje' del miércoles 9 de septiembre

Victoria y Mercedes, aliadas por primera vez, afrontan una peligrosa cruzada para deshacerse del cuerpo de Dámaso.

Mientras, sorprendida por su padre, Manuela confiesa a este que Alejo la besó ¿qué hará ahora el marqués?

Avance del capítulo 484 de 'Valle Salvaje' del jueves 10 de septiembre

Manuela manipula a su padre para no renunciar a ese amor.

Y Victoria y Mercedes se despiden amargamente de Dámaso… Pero ¿es este realmente el final?

Avance del capítulo 485 de 'Valle Salvaje' del viernes 11 de septiembre

Don Hernando advierte a Enriqueta: no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande.

Mientras, Enriqueta señala a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo, que acorrala a la duquesa hasta hacerla dudar ¿estará a punto de confesarlo todo?