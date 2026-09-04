Javier Ruiz, director de La Séptima, avanza la línea roja del nuevo canal de la TDT y da las claves de su tendencia editorial

Con el nuevo curso televisivo aún arrancando en la mayoría de cadenas, La Séptima continúa ultimando detalles para su llegada al listado de canales de TDT el próximo mes de noviembre. Y en una reciente entrevista, Javier Ruiz, que ejercerá como director editorial de este nuevo proyecto tras poner fin a su etapa en TVE, se ha sincerado sobre la estrategia y el rumbo que tomará la cadena, dejando claro cómo se diferenciarán del resto de oferta "virada a la derecha".

"Vamos a hacer las cosas cuando pasan, vamos a hacer las cosas bien, sin morbo, sin casquería, sin basura... Vamos a ser anti-FOX News", ha comenzado asegurando el antiguo presentador de 'Mañaneros 360' en una entrevista para EFE, tratando de explicar el modelo de televisión con el que nace esta nueva apuesta en un nuevo curso marcado por la campaña electoral y el posible cambio de Gobierno.

Así, ha utilizado como ejemplo a la cadena de televisión estadounidense para ilustrar la necesidad a través de la cual nace La Séptima. "Nosotros somos la cadena que nace como ese formato que está cubriendo la actualidad y que sin embargo, en el fondo, no te busca ese modelo. Somos anti-FOX News porque nacemos en un país en el que todas las televisiones están viradas a la derecha, todas", ha asegurado Javier Ruiz.

Javier Ruiz sobre la línea editorial de La Séptima: "No vamos a hacer ni campañas a un partido, ni poner la zancadilla a otro"

"Salvo Televisión Española ahora, que si gobierna el Partido Popular también virará a la derecha. Así que nacemos como nació FOX, que llegó en un modelo en el que la mayoría de televisiones en Estados Unidos eran progresistas liberales", ha apuntado, haciendo referencia al drástico cambio que podría sufrir la programación y los rostros de La 1 de TVE de producirse un cambio de Gobierno en las próximas elecciones.

A su vez, Javier Ruiz ha destacado como aquella "apuesta" en Estados Unidos se alzó como el caballo ganador en aquel entonces por perfilarse como una alternativa ideológica en una oferta saturada. "Allí nace una televisión conservadora, sola, con tasas de crecimiento entonces del 50, 86 por ciento en sus primeros años", ha rememorado el antiguo rostro de las mañanas de TVE.

"Nosotros nacemos exactamente igual, vamos a ser la anti-FOX News pero nacemos en un medio ambiente de canales de televisión virados a la derecha, todos ellos", ha adelantado el periodista, señalando también a los que "que van de falsa bandera y se presentan como de izquierda", que buscan "carcomer" a la izquierda española. Sin embargo, ha dejado claro el papel que piensan jugar de cara a la campaña electoral de los próximos meses.

VIDEO | Javier Ruiz, director editorial del canal de televisión La Séptima, explica en una entrevista con EFE que su objetivo es ser la "anti-Fox News" en España.



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Con la vista puesta en un nuevo curso político lleno de obstáculos y tensiones, Javier Ruiz ha lanzado un aviso a navegantes. "Vamos a defender valores, pero no vamos a hacer ni campañas a un partido, ni poner la zancadilla a otro. No somos enemigos políticos, somos enemigos de la propaganda y de la mentira. Si los partidos nos declaran enemigos, será cuestión suya", ha señalado el presentador.

"Vamos a hacer periodismo y hacer actualidad con rigor, con contexto y con una posición y una mirada propia, pero no vamos a hacer basura, no vamos a hacer casquería, no vamos a hacer cosas que hoy desafortunadamente pueblan la pantalla", ha insistido, profundizando en la línea editorial de La Séptima. A su vez, también se ha pronunciado sobre el revuelo que se ha formado ante la llegada de un nuevo canal.

"Hay 32 canales de televisión en España, no ha habido un problema con ninguno de ellos porque siempre han caído en las mismas dos órbitas. Somos el primer canal que no sale en esa órbita y aparentemente somos un problema", ha destacado Javier Ruiz haciendo referencia a cómo este nuevo proyecto se desmarca de los dominios de Atresmedia o Mediaset naciendo en un terreno independiente. "Sorprende que a los defensores de la pluralidad les moleste, no que haya una voz número 33, sino que haya una voz tres, somos la tercera voz en todo esto. Cabemos tres", ha subrayado.

Sobre la plantilla, de la que ya han trascendido 8 presentadores y presentadoras, el director editorial asegura que se trata de un equipo "extraordinario" y que aún queda alguna "sorpresa" preparada para estos meses de cuenta atrás. "Muchos han trabajado conmigo en Cuatro y en TVE, nos conocemos desde hace tiempo, es gente fiable y confiable, que no hace cosas turbias, algo cada vez más escaso en el periodismo", ha señalado el comunicador.

"Hay gente que nos llama para estar. Nombres que te sorprenderían, que nos llaman para venir y con los que ni siquiera yo soñaba y con los que estamos hablando. Hay gente que quiere hacer algo de lo que esté orgullosa", ha desvelado Javier Ruiz, afirmando que se trata de un "proyecto ilusionante, periodísticamente relevante" con periodistas y profesionales que "se niegan a resignación y al pesimismo" que rodea al periodismo actual. Eso sí, reconoce que hay "un ecosistema de desinformación brutal", pero asegura que "no todo está perdido".

Por el momento se conoce que La Séptima contará con rostros como Rocío Delgado, Alba Carrillo, Marta Márquez, Lujan Argüelles, Noor Ben Yessef, el humorista Héctor de Miguel y Sarah Santaolalla, a la espera de futuras confirmaciones que continúen formando el panel de rostros que encabezará su programación. Además, este nuevo canal contará con una red de 180 periodistas para la cobertura nacional e internacional.