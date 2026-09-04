Jesús Cintora lanza una clara advertencia en 'Mañaneros 360' ante los ataques del PP a RTVE: "A mí no me manosea nadie"

Jesús Cintora no ha dudado en contestar alto y claro desde 'Mañaneros 360' a las acusaciones que Jaime de los Santos ha lanzado sobre la falta de libertad entre los trabajadores de TVE. Durante un encuentro con los medios, el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular ha brindado su apoyo a todos los periodistas del ente que son "manoseados" por la dirección y el presentador ha estallado desde el magacín de La 1.

"Mi máximo apoyo a todos los trabajadores de TVE que, con diferentes ideologías, como no podía ser de otro modo, hacen una labor encomiable. A veces, y lo voy a decir sin ningún tipo de problema, demasiado manoseados por la presidencia y la dirección del ente", ha expresado Jaime de los Santos cuando le han preguntado por las recientes agresiones a periodistas del ente público durante las manifestaciones por Ceuta.

Tras repasar las imágenes, Jesús Cintora no daba crédito a las palabras escogidas por el vicesecretario para expresar "su apoyo" a los trabajadores del ente. "A mí señor de los Santos no me manosea nadie, ¿pero cómo que manosearnos?", ha preguntado el nuevo presentador de 'Mañaneros 360' elevando el tono antes de dejar la respuesta en manos de sus compañeros de mesa.

Jesús Cintora se dirige a Jaime de los Santos por sus palabras sobre TVE: "Querer apoyar diciendo eso..."

"¿Te ha manoseado a ti alguien de la dirección cuando has llegado aquí?", le preguntaba el periodista a Ernesto Ekáizer con tono jocoso mofándose de la grave acusación del colaborador habitual de 'Espejo Público', entre otros espacios televisivos. "Es que me tengo que reír pero es una tragedia, está hablando de que somos autómatas, que funcionamos conforme a órdenes de no se sabe dónde. Está cargando contra nuestra independencia", declaraba por su parte Ana Pardo de Vera.

Tras ello, Jesús Cintora ha endurecido su tono para dirigirse a Jaime de los Santos con su respuesta definitiva. "¿No será oportuno decir máximo apoyo a los trabajadores y no añadir lo de manoseados? A mí señor de los Santos no me manosea nadie, hay que levantarse a las 5 de la mañana, estar aquí a las 6 y a preparar el programa", ha sentenciado. "Eso es lo que hay, usted sabrá por qué dice esto de manosear o no manosear... Querer apoyar a TVE añadiendo eso...", añadía el conductor de 'Mañaneros 360' a modo de queja.

🔹 Jesús Cintora, ante la acusación de Jaime de los Santos (PP): "A mí, señor de los Santos, no me manosea nadie".



​👉​ "Quieren suprimir y limitar la cobertura. Quieren la alcachofa para esparcir basura", argumenta @ErnestoEkaizer en #Mañaneros4S pic.twitter.com/TYNLinn7BF — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 4, 2026

Una escena que se ha repetido en otro punto de la mañana cuando el presentador también ha contestado a la postura de Miguel Tellado al ser preguntado por las agresiones a los periodistas de TVE. "Estamos en contra siempre de cualquier demostración de violencia, de todas, siempre", ha comenzado señalando el secretario general del PP.

Justo después, el reportero de 'Mañaneros 360' no ha dudado en preguntarle que si con sus constantes críticas al ente público podría estar "poniendo en el foco" a todos sus profesionales. "Me parece una pregunta completamente improcedente", ha sentenciado el político del PP provocando después un toque de atención por parte de Jesús Cintora.

Tras escuchar su tajante respuesta, el antiguo presentador de 'Malas Lenguas' no se ha cortado en su réplica. "O sea, el señor que habla de ministras como 'cínicas, falta de dignidad, que traicionan', le hacen esa pregunta ¿y eso no es procedente?", ha preguntado el presentador antes de que Pardo de Vera pusiese el foco en el "periodismo" por el que suele abogar el PP. "Son procedentes las preguntas de Vito Quiles, que no les hace a ellos", ha denunciado.

"De Vito Quiles sí que hubo alabanzas de Tellado...", ha recordado Jesús Cintora. "Por eso, ese es el periodismo que ellos quieren, están en contra de todo tipo de violencia pero saben perfectamente que las palabras no se las lleva el viento cuando vienen de líderes políticos, tanto de él, como de Feijóo, o como de Abascal", ha sentenciado la tertuliana. "Es que esto de decir 'la pregunta no es procedente'... ¿Pero qué anda Tellado repartiendo carnés de preguntas?", ha cuestionado el periodista.