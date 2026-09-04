El creador de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' y sus actores anuncian fuertes cambios, personajes nuevos y giros de trama en RTVE

Este miércoles 2 de septiembre, RTVE presentó todas sus novedades para esta temporada televisiva 2026-2027 en un acto en Prado del Rey. En él, se adelantaron nuevos detalles de lo que está por venir tanto en 'Valle Salvaje' como en 'La Promesa' después de que ambas series estén viviendo momentos muy importantes en sus tramas durante este verano.

Josep Cister, el creador de ambas series producidas por Bambú Producciones estuvo muy bien rodeado en el escenario por cuatro protagonistas de cada ficción. En el caso de 'Valle Salvaje' los actores que pasaron por el photocall y participaron en esta presentación fueron Marco Pernas (Rafael), Sabela Arán (Victoria), Mateo Jalón (Alejo) y Loren Mairena (Luisa) mientras que por parte de 'La Promesa' acudieron Arturo García Sancho (Manuel), Sara Molina (María Fernández), Vera Asunción (Julieta) e Ibrahim Al Shami (Adriano).

Nada más subirse al escenario, Josep Cister quiso agradecer la confianza de RTVE en él y en todo el equipo de ambas ficciones poniendo como referencia tanto al director de TVE, Sergio Calderón, como al director de Cine y Ficción, José Pastor. "Nosotros seguimos en las tardes, líderes, a punto de cumplir 1.000 capítulos en 'La Promesa', unos 600-700 en 'Valle Salvaje', contentos y felices de seguir colándonos en las casas de la audiencia para entretener y acompañar", aseguró el creador de los seriales.

Con ello, Josep Cister confirmó lo que es un secreto a voces. Y es que aunque la cadena pública no ha hecho oficial las renovaciones de ambas ficciones, las dos tienen un largo recorrido en las tardes de La 1. De hecho, 'La Promesa' contará con una sexta temporada que continuará en emisión durante todo 2027 sobrepasando los 1.000 capítulos. Y es que la quinta temporada concluirá con el episodio 990.

Posteriormente, el creador avanzó que se "vienen curvas" en ambas series. Al respecto de 'Valle Salvaje', uno de sus protagonistas, el actor Marco Pernas, quién da vida a Rafael advirtió que "llegan personajes nuevos" y que habrá un giro de 180 grados en algunos de los que ya conocemos: "Habrá cambios en algunos personajes que no nos vamos a esperar. Personajes que antes la gente quizás odiaba y que ahora de repente los van a amar o al revés".

Lejos de quedarse ahí, Josep Cister también adelantó que como tanto le gusta a él y a los seguidores de las series diarias "vamos a tener bodas y funerales". "A mí emocionalmente el último mes me tiene agotado. Estamos haciendo cosas muy chulas", afirmó por su parte Arturo García Sancho, el protagonista de 'La Promesa'.

"Estoy encantado y feliz y con muchas ganas porque estamos haciendo cosas importantes tanto para la serie como para nuestra historia y poder resolver cosas que el público tenía ganas de que se resolviesen", sentenció el intérprete que da vida a Manuel desde que se estrenó la ficción en enero de 2023.

Asimismo, durante la alfombra roja, los actores de 'La Promesa' también atendieron a los micrófonos de RTVE Play y en dicha entrevista Arturo García Sancho aportó también más detalles de lo que se avecina en la serie líder de la tarde. "La audiencia va a poder empezar a ver que pasan muchísimas cosas tanto en el final de temporada que queda como en el principio que está por venir. Estamos haciendo cosas muy potentes", agregó.