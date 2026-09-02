Los 19 grandes estrenos que RTVE anuncia para esta nueva temporada: De 'El Túnel' y 'El Escondite' a tres nuevas ficciones

Con la llegada de septiembre decimos adiós a las apuestas de verano para recibir los grandes estrenos de esta temporada y los regresos de los grandes programas que vuelven a su lugar en la parrilla televisiva tras las vacaciones. Y una de las cadenas que se ha rearmado con grandes bazas para este arranque del curso televisivo 2026/2027 es TVE, tal y como ha desvelado la corporación en su presentación de temporada este miércoles.

La 1 de TVE arrancó su temporada oficialmente este lunes 31 de agosto con el terremoto de cambios en sus magacines con Jesús Cintora como nuevo presentador de 'Mañaneros 360' junto a Adela González, Miriam Moreno y Ane Ibarzabal tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima. Mientras que Gonzalo Miró ha dado el salto a 'Malas Lenguas' junto a Esther Palomera en el tramo de La 2 y a Ana Hinestrosa en el bloque de La 1. Por su parte, Marta Flich y Martín Barreiro siguen al frente de 'Directo al grano', que también ha estrenado nuevo plató.

También este lunes La 1 renovó toda la imagen gráfica y mostró el nuevo plató del 'Telediario' unificando además su infografía con la del Canal 24 horas y la de los informativos territoriales en una apuesta de RTVE por fusionar todas las marcas de los servicios informativos.

Pero si hay algo por lo que apostará este otoño TVE es por el entretenimiento en su prime time. Dentro de esta oferta se encuentra por tercer año consecutivo 'La Revuelta'. El programa de David Broncano volverá el próximo lunes 7 de septiembre a las 21:45 horas con un nuevo decorado en el Teatro Albéniz de Madrid tras abandonar el Teatro Príncipe Gran Vía.

Y en prime time, La 1 contará con numerosas novedades en los próximos meses y dos regresos con los que tratará de luchar por el liderazgo frente a Antena 3 y los realitys de Telecinco, que volverá a contar con 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes All Stars' como grandes bazas.

'El perro andaluz by Manu Sánchez', el primero en regresar

El primer formato que vuelve a la parrilla de La 1 será 'El perro andaluz by Manu Sánchez'. El espacio retoma su lugar este jueves 3 de septiembre a partir de las 22:50 horas. Así, después de convertirse en uno de los programas revelación de los últimos meses, el espacio liderado por Manu Sánchez regresa al prime time de los jueves para seguir analizando con humor la actualidad política y social y entrevistar a los mejores invitados.

'MasterChef Celebrity Legends' enciende de nuevo sus fogones

Es de esperar que el siguiente gran formato en regresar a la parrilla de noche de La 1 sea el talent de cocina por antonomasia de la televisión. En esta ocasión, La 1 ha apostado por volver a juntar a algunos de los ex concursantes que hicieron historia en las diez ediciones de 'MasterChef Celebrity'.

La élite vuelve a las cocinas el 7 de septiembre dispuesta a hacer historia en 'MasterChef Celebrity Legends'.



Marta, Pepa y Jordi nos cuentan qué nos espera en esta edición.#ImparablesRTVE



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Manuel Díaz 'El Cordobés', Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Edu Soto, Juan Betancourt, Santiago Segura, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Florentino Fernández, David Bustamante, Ruth Lorenzo, María Escoté, Pocholo Martínez-Bordiú, Marina Rivers y Mala Rodríguez serán los 15 concursantes que participen en esta edición especial que volverá a contar con Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz como jurado.

Henar Álvarez también vuelve con 'Al cielo con ella'

Otra que espera también para volver al prime time de La 1 con su nueva temporada es Henar Álvarez. La humorista volverá a ponerse al frente de 'Al cielo con ella', que previsiblemente podría volver el martes 15 de septiembre una vez concluya la emisión de la segunda temporada de 'Dog House' en la noche de los martes.

Henar Álvarez llegó a @La1_tve LIDERANDO con #AlCieloConElla y en solo tres meses se consolidó como referente del público joven.



“Gracias a RTVE porque nos dejasteis crecer desde el principio"#ImparablesRTVE



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'El túnel', a la cabeza de los concursos que llegarán a TVE

Jesús Vázquez, presentador de 'El túnel: avanza y gana'

Pero si hay un género que ganará peso en el prime time de La 1 esta próxima temporada es el concurso con un regreso y tres grandes novedades. Para empezar, todo apunta a que el primero en ver la luz será 'El túnel: avanza y gana' pues TVE ya promociona su estreno con Jesús Vázquez para próximamente.

Producido en colaboración con Fremantle España ('El precio justo'), creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle, 'El túnel: Avanza y gana' arranca con un amplio grupo de participantes dispuestos a “entrar en el túnel” y avanzar en él contestando correctamente a las preguntas y así llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición.

Jesús Vázquez está ensayando para los #PremiosJuventud que veremos mañana en @la2_tve



Pero nos manda un saludo desde Marbella, a punto de estrenar ‘El Túnel’.



"El miércoles 9 de septiembre, en mi cumpleaños, se estrena este concursazo con 4 noches para atravesar un túnel… pic.twitter.com/xyua0ggro5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 2, 2026

Semana tras semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios cargados de emoción, tensión y estrategia. El gran objetivo: avanzar, resistir y llegar hasta el programa final y luchar así por un premio de hasta 150.000 euros.

Otro concurso que volverá al prime time de La 1 es 'The Floor'. El concurso estrenará su tercera edición con Chenoa como maestra de ceremonias con grandes novedades en su mecánica y contará además por primera vez con una edición especial protagonizada por famosos.

También regresará 'Hasta el fin del mundo' con una segunda temporada con Paula Vázquez como maestra de ceremonias y que viajará hasta la Ruta de la Seda con nuevas parejas formadas por María José Campanario y Belinda Washington; María del Monte y Rocío Muñoz; Elena Ballesteros y su hija Jimena; Borjamina y Miguel Ángel Gómez; Benita Castejón y Tony R.; Jorge Sanz y Merlín Sanz; y los atletas Odeia Jainaga y Fiona Pinar.

'El escondite' y 'Hitster', otras novedades

Grison, presentador de 'El escondite'

Más adelante llegará también 'El escondite', un nuevo concurso que supondrá el debut de Grison ('La Revuelta') como presentador titular. En 'El escondite' los concursantes se enfrentan a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones. Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Imprevisible, divertido, competitivo y espontáneo.



Grison nos cuentan cómo ha sido la grabación de 'El Escondite', el nuevo programa de @La1_tve #ImparablesRTVEpic.twitter.com/tKiJL6qNfF — RTVE (@rtve) September 2, 2026

En dicho concurso participarán rostros famosos como el presentador y cantante Bertín Osborne, la cantante Rosa López, la presentadora Inés Hernand, la actriz Kira Miró, el ex jugador de baloncesto Jorge Garbajosa, la actriz y presentadora Belinda Washington, la cantante Vicco, los actores Paco Tous y Pepón Nieto y los hermanos Elena y Guillermo Furiase.

Otro de los formatos internacionales que llegará en otoño a La 1 es 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', la adaptación del juego de mesa musical que se ha convertido en todo un éxito y que estará conducida por Dani Martínez. En este programa, dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal musical colocando canciones de éxito en orden cronológico según el año de su lanzamiento. El primer equipo que logre situar correctamente diez temas en su línea temporal avanzará a la emocionante final por un premio en metálico.

Dani Martínez pondrá a prueba en Hitster la memoria musical, la intuición y los conocimientos de participantes de distintas generaciones.



"Es como una verbena de pueblo"#ImparablesRTVE



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Asimismo, La 1 también dará la bienvenida a 'Me Resbala', con una nueva temporada con Yolanda Ramos como presentadora después de su paso por Antena 3 con Arturo Valls y por Telecinco con Lara Álvarez.

'Rojo sobre blanco', la gran apuesta de ficción

En el terreno de la ficción, la gran apuesta de la temporada será sin duda el estreno de 'Rojo sobre blanco'. Se trata de un thriller luminoso donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de una comisaría con Hugo Silva y María Hervás como protagonistas.

Completan el reparto de la ficción Irene Arcos ('Machos alfa'), Pablo Derqui ('Su majestad'), Manu Baqueiro ('Amar es para siempre', 'Perdiendo el juicio'), Francis Lorenzo ('La Caza. Monteperdido'), Juanlu González ('La caza. Guadiana'), Belén Écija ('4 estrellas'), Miryam Gallego ('La Moderna')y Ana Gracia ('4 estrellas'), entre otros.

Más adelante también llegarán los biopic de Rocío Jurado y Chiquito de la Calzada así como la segunda temporada de 'Barrio Esperanza', que cuenta con los fichajes de María Castro, tal y como avanzó El Televisero en exclusiva así como con José Pastor y María Isabel Díaz.

'Los archivos secretos del NO-DO' regresa a La 1

Otro de los formatos que regresará próximamente a La 1 será 'Los archivos secretos del NO-DO' con su segunda temporada de seis episodios tras haber sido uno de los programas revelación de la temporada pasada. La segunda temporada del programa volverá a contar con el testimonio de periodistas, historiadores, catedráticos y expertos de la época así como otras personalidades como el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o el actor Carlos Bardem.

En esta edición se rescatarán imágenes inéditas del 23-F así como de la primera invasión de hippies extranjeros en Ibiza así como una concentración de personas con el puño en alto o las inquietantes primeras figuras de cera de la reina Sofía y el rey Juan Carlos.

También llegarán muy pronto a la programación de RTVE otros programas relacionados con la guerra civil como son '¡Cuánta guerra!' y el documental 'Federico García Lorca: las horas perdidas' donde el actor Ángel Ruiz vuelve a dar vida al célebre poeta en sus últimas horas de vida así como 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible', un documental que mostrará por primera vez las criptas donde hay más de 33.000 víctimas de la guerra civil.

'La cena de los idiotas' con Gonzalo Miró

Otro de los programas que llegará en los próximos meses en La 1 será 'La cena de los idiotas', el programa que supondrá el salto de Gonzalo Miró al prime time. El programa producido por Proamagna ('El capitán en Japón') nace con el fin de demostrar que es posible sentarse a cenar con personas que piensan diferente. ¿De qué hablamos en España cuando dejamos de discutir? La filosofía de este nuevo proyecto parte de una idea sencilla: no es de idiotas -ni de ilusos- pensar que en torno a una cena se puede conversar y debatir sin gritos, aunque seamos diferentes.

Cada cena se convertirá en un "gran evento" ligado a un momento de actualidad. La cena a lo que todo el mundo querría acudir para hablar del tema más candente o del acontecimiento social del momento.

El programa se desarrollará en una casa y la secuencia principal tendrá lugar en un comedor con una gran mesa que será protagonista absoluta de la escenografía. En ella se proyectará el gran archivo audiovisual de TVE, que enriquecerá cada uno de los temas. La cocina también será el escenario de los momentos previos y posteriores a la cena, donde se producirán conversaciones íntimas y paralelas entre Miró y sus invitados.