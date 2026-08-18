90 años del asesinato de Lorca: TVE lanza el tráiler de su nueva docuserie sobre uno de los episodios más enigmáticos del franquismo

18 de agosto. Es un día señalado en la historia de España pues hace 90 años en un día como hoy fue asesinado uno de nuestros mejores poetas, Federico García Lorca. Este suceso que tuvo lugar al inicio de la Guerra Civil es sobre el que versará 'Lorca, las horas perdidas', una serie documental que prepara RTVE sobre la figura del granadino y que ya se anuncia para su próxima emisión en La 1.

Así, aprovechando la fecha del 90 aniversario de su muerte, TVE ha lanzado el tráiler oficial de este documental, que a modo de 'true crime' abordará el asesinato del poeta y dramaturgo granadino en el barranco de Víznar. De esta manera, la cadena pública ha compartido las primeras imágenes de esta producción, que combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo, y en la que el actor Ángel Ruiz vuelve a meterse en la piel del poeta tras darle vida en la serie 'El ministerio del tiempo' y protagonizar una de las escenas más recordadas de la ficción española.

La 1 estrenará próximamente este proyecto, que ya ha terminado su rodaje y en el que participan prestigiosos historiadores e investigadores. A través de una exhasutiva labor de documentación, recreaciones y material de archivo reconstruye los acontecimientos que rodearon la detención y ejecución de Lorca y analiza las hipótesis y preguntas que siguen sin respuesta.

90 años del asesinato de Lorca, un poeta eterno que sigue fascinándonos mucho más allá de su leyenda.



A raíz de esta efeméride, RTVE estrenará MUY PRONTO en @La1_tve el documental 'Lorca, las horas perdidas'. Narrado en clave de true crime y con el actor Ángel Ruiz en el papel… pic.twitter.com/XOOM28RNwZ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 18, 2026

Los otros formatos sobre la guerra civil y el franquismo que prepara TVE

Con 'Lorca, las horas prohibidas', RTVE confirma su gran apuesta por seguir hablando y analizando todo lo que nos dejó la guerra civil. Otro de los proyectos que ya anuncia la cadena para próximamente es '¡Cuánta guerra!', un nuevo formato donde diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura visitan junto a la periodista Conchi Cejudo diversos escenarios de la Guerra Civil y descubren en tiempo real lo que ocurrió a sus abuelos y qué supuso para ellos el conflicto.

A ello hay que sumar también la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO', que ya se anuncia para próximamente en La 1 y que rescatará del archivo imágenes nunca vistas sobre el fallido golpe de Estado del 23-F así como la primera invasión de hippies extranjeros en Ibiza así como una concentración de personas con el puño en alto o las inquietantes primeras figuras de cera de la reina Sofía y el rey Juan Carlos.

RTVE colabora en otros dos proyectos cinematográficos sobre Lorca

90 años después de su muerte, Lorca llegará a la gran pantalla en varios proyectos cinematográficos que cuentan con participación de RTVE.

En septiembre, una de las Galas RTVE del Festival de San Sebastián acogerá el estreno de 'La voz quebrada', película documental de Manuel Menchón que parte de materiales personales y recuerdos conservados en secreto por Juan Ramírez de Lucas, identificado como el verdadero último amor de Federico García Lorca. El elenco está encabezado por Álvaro Morte como Federico García Lorca, Francesco Carril, Joaquín Notario, Pedro Casablanc, Verónica Sánchez, Víctor Clavijo, María Galiana y Alberto San Juan. Llegará a los cines el 16 de octubre.

Y, además, Fernando Franco rueda en Granada, Madrid y Soria 'Lorca', una película que reconstruye las últimas semanas de su vida: desde su huida de Madrid tras el estallido de la Guerra Civil hasta su fusilamiento en Granada. Nacho Sánchez, Francesco Carril, Stéphanie Magnin, Puchi Lagarde y Pepo Oliva encabezan el reparto. Se estrenará en 2027.