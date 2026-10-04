La 1 de RTVE ejecuta un insólito cambio en su programación de prime time y solapa la segunda edición del último formato de entretenimiento

'El túnel: avanza y gana' retoma su hueco en la noche de los miércoles de La 1 tras ausentarse una semana con motivo del especial de 'La Promesa'. Si bien el concurso conducido por Jesús Vázquez se despidió el pasado miércoles 23 de septiembre poniendo fin a su primera y breve temporada en RTVE, parece que la corporación ha apostado por recuperar el formato con su segunda tanda de entregas.

Este inciso entre temporadas del nuevo concurso de TVE ha permitido a La 1 anotar una gran audiencia con el salto a la noche del serial de época, que se coronó este miércoles con un 16.7% de share, liderando frente 'La isla de las tentaciones 11' con el esperado regreso de Ana Garcés. Pero finalmente, tal y como ha anunciado la corporación, el formato regresa a la parrilla el próximo miércoles 7 de octubre.

'El túnel: avanza y gana' inicia su segunda temporada en TVE tras ceder su hueco a 'La Promesa'.

Así, el próximo miércoles 'La Revuelta' volverá a ejercer de telonero para 'El túnel: avanza y gana', que emitirá de manera casi consecutiva sus ocho emisiones grabadas, las cuales conforman sus dos primeras temporadas, con cuatro episodios en cada tanda. Y en esta nueva etapa, Jesús Vázquez da la bienvenida a un nuevo grupo de concursantes.

Comienza en @La1_tve la segunda temporada de 'El Túnel: avanza y gana' ✨ con Jesús Vázquez.



🔸Acaba de cerrar su primera temporada como el concurso de estreno más competitivo y más visto del año



🔸Estreno el próximo miércoles 7 de octubre, después de ‘La Revuelta’ en @La1_tve… pic.twitter.com/kPUhFLGEhh — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 2, 2026

Cabe recordar que el formato se despidió del público con un 11.1% de share y 799.000 espectadores en su entrega final, promediando un 11.2% de cuota y 812.000 espectadores a lo largo de las tres semanas que permaneció en la programación, con una doble emisión en domingo y miércoles para su semifinal y final que precipitaron su fin ante el especial de 'La Promesa' programado para esta semana.

Producido por RTVE en colaboración con Fremantle España, esta nueva tanda de episodios de 'El túnel: avanza y gana' volverá a profundizar en las historias de cada participante, sirviendo además como un altavoz de importantes causas sociales a través del entretenimiento. Y de nuevo, la estrategia jugará un papel fundamental para hacerse con el premio final más allá del conocimiento de cada uno de los contrincantes.