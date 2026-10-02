Manu Sánchez deja una opinión atronadora contra la entrevista de Iker Jiménez a Ayuso en 'Horizonte' desde RTVE

La misma noche en que Isabel Díaz Ayuso se sentó en 'Horizonte' para ser entrevistada por Iker Jiménez y Carmen Porter, fue también la protagonista del monólogo con el que Manu Sánchez arrancó 'El perro andaluz'. Este jueves, en la emisión en riguroso directo del programa de La 1 de RTVE, el presentador volvió a centrar su discurso en Maricarmen, con dardos a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el Día Internacional de las Personas Mayores, Manu Sánchez ha querido mandar un mensaje a Isabel Díaz Ayuso por su decisión de acudir al programa de Cuatro: "Entiendo que hayas decidido salir ahora y abrir 'horizonte' para despejarte porque no debe ser un día fácil para ti. Podría darte miles de razones por las que igual no es buena idea para ti ir a un programa donde se pueden aparecer los muertos y hay sucesos paranormales".

"Pero es que, ante el desahucio de Maricarmen con 87 años tú empatía te ha hecho decir que te avisen a partir de qué edad se puede dejar de pagar el alquiler para dejar de pagar el tuyo", le ha reprochado el cómico andaluz. Tras recordar que "hoy es el día de los mayores" y "viendo la que tienes siempre con los mayores", ha formulado una pregunta a la presidenta madrileña: "¿Te pegaba tu abuela? ¿Qué te pasa, Isabel, con las personas mayores?".

"Empiezo a pensar que te gusta tanto la fruta de postre porque te da asco tenerte que comer la tarta de la abuela; que eres capaz de no salir de Madrid por no pisar Castilla-La Vieja; que en los incendios dicen que mirabas tú por si se había salvado Heidi, pero que ojalá se hubiera quemado la casa del abuelo", ha bromeado Manu Sánchez, antes de lanzarle un aviso: "Tú sigue metiéndote con los mayores que como te coja Juan y Medio te va a dar pa' el pelo".

Los dardos de Manu Sánchez a Isabel Díaz Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez

Aunque entiende la manía que puede tener Ayuso a las personas mayores, porque "estar todo el día al lado de Miguel Ángel Rodríguez te tiene que hacer coger un poco de manía a las personas mayores, pero te prometo que no todas son así. Tú estás todo el día al lado de MAR y no le has cogido manía a las cañas ni a los bares". "Yo estoy aquí para defenderte, creo que es casualidad y que en el fondo no discriminas por la edad", asegura, ya que "no tuviste problemas en desahuciar a Pablo Casado y estaba hecho un chavalito".

"Dijiste que en Madrid es muy difícil cruzarte con tu ex, pues ya es casi imposible ir en casa de tu abuela", le ha reprochado, antes de recriminarle que haya decidido ir a "otros programas, a otras cadenas". Y tiene una sospecha: "Estoy empezando a pensar, ¿no vendrá aquí Isabel Díaz Ayuso porque está María Galiana? Y por ahí no paso ya, porque yo por mis mayores muero". "María Galiana para mí es como para ti Esperanza Aguirre, o Manuel Fraga, o Felipe González", ha bromeado.

A continuación, le ha pedido que no se enfadase con los de "la acampada de Sol. Tú piensa que eso ya mismo va a estar en obras y a ti te va a coger lejos, que se coman el marrón ellos". Tirando de ironía, Manu Sánchez cree que los que están acampados en la Puerta del Sol por la defensa de una vivienda digna tendrían que "manifestarse menos, defender menos a las viejas y a los viejos y hacer que su gente les compre un ático".

"En tu defensa, querida Isabel Díaz Ayuso, diré que a ti no es que no te gusten los mayores, sino que prefieres los muy mayores", ha dicho, recordando que "la Comunidad de Madrid ha aprobado un paquete de medidas para ayudar a los mayores de 100 años. Es como decir 'pues si quieres las ayudas tienes que llegar vivos a los 100 años'. A Isabel le gustan tanto los mayores que a los de menos de 100 los ve como niñatos".

Antes de concluir, Manu Sánchez ha mandado un mensaje a todos esos "niñatos, niñatas y mayores que hoy celebran su día: Viva nuestros mayores, viva los que ya han logrado hacer casi todo el camino. Respeto, porque a Moncloa hay quien no llega porque no quiere, pero recuerda que a joven llega cualquiera. Por cierto (Isabel), estás más que invitada, aquí tienes tu casa, las puertas abiertas y las cosas claras, como me enseñó mi abuela".

El nuevo ataque de Manu Sánchez al 'Horizonte' de Iker Jiménez

Ya avanzado el programa de este jueves de 'El perro andaluz', Manu Sánchez ha vuelto a lanzar un dardo al 'Horizonte' de Iker Jiménez. Después de bromear en su cuenta de X con cómo Ricardo Alonso, uno de los invitados del programa de Cuatro, apareció en pantalla, pixelado para no mostrar su rostro, el cómico sevillano utilizó su formato en TVE para continuar su cruzada contra 'Horizonte'.

"La famosa 'Sale Borrosa', la lucha valiente de los que no dan ni la cara. Pobrecito el desahuciador recogecable, ¿lo están utilizando, pero él no se entera de nada como decían de Maricarmen?", se preguntó el andaluz en su cuenta de X. Este comentario provocó que, según dejó entrever Manu Sánchez en su programa, lo "estén amenazando en redes sociales". Pero, lejos de achantarse, volvió a llamar "Sale Borrosa" al equipo de 'Horizonte': "Aunque hagan la pantomima de ponerse pixeladas las mismísimas caras duras".

Además, se niega a hablar del equipo del espacio de Cuatro como "compañeros de la tele": "¿Qué compañeros? ¿Si en la tele sale cualquiera? ¿No estáis viendo que me sacan hasta a mí?", ha bromeado. Por último, deja claro que sus compañeros de verdad, son "esa gente que está en la calle luchando".