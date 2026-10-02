La oferta formal de 'Supervivientes' a Jesulín de Ubrique y María José Campanario para ser concursantes de la próxima edición

El 'belenazo' protagonizado por Belén Esteban la pasada semana en 'De Viernes' está haciendo que todos los programas de la cadena se aprovechen de él, incluido 'Supervivientes All Stars'. Tras el puente de las emociones de Víctor Janeiro durante la entrega de 'Tierra de Nadie', este jueves, Jorge Javier Vázquez ha paralizado la gala para dirigirse directamente a Jesulín de Ubrique y María José Campanario, víctimas de los ataques de la de Paracuellos.

En un momento dado, el presentador preguntó a Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, si la familia está viendo el programa, especialmente Jesulín y María José. A lo que la periodista contestó que no solo lo ven, sino que además lo disfrutan y sienten que Víctor va a ganarlo. Nada más escuchar estas palabras, Jorge Javier no dudaba en mandarles un contundente mensaje: "Tenemos una invitación formal que tengo que hacerles en estos momentos".

Acto seguido, el de Badalona se dirigía al centro del plató para, mirando a cámara, pronunciar las siguientes palabras, en nombre de Telecinco: "Jesús Janeiro Bazán, María José Campanario. Quedáis formalmente invitados para participar en la próxima edición de 'Supervivientes 2027'". Un anuncio que provocó la ovación del público presente.

"Uno, otro o los dos, lo que quieran. Primero uno, luego el otro, si esto no se acaba nunca…", bromeó el presentador. "Pero, yo de defensora, sino no vale", pidió la mujer de Víctor Janeiro. Aunque, lejos de quedarse ahí, Jorge Javier tenía otra pregunta para Beatriz Trapote, y es que si ve a su sobrina, Juls Janeiro, como concursante del reality. "Te digo una cosa? La veo", contestó ella.

La propuesta de Jorge Javier a Juls Janeiro

Aunque la colaboradora reconoció que a la joven "le da miedo por lo que está viendo" en esta edición, pero ella le ha explicado que "esto es un 'All Stars' y ella iría primero al normal. Pero ella está viendo esto y dice 'es que me da miedo'. Y yo la digo 'tú no te preocupes, que puedes con eso y con más'". Ante la posibilidad de tener a Juls como participante de 'Supervivientes', Jorge Javier se dirigió directamente a ella, con la promesa de cuidarla: "Tienes que venir a 'Supervivientes' porque va a estar papá cuidándote aquí desde plató".

"Juls Janeiro: tienes que venir a ‘Supervivientes', tienes que venir a 'Gran Hermano VIP', a 'GH Dúo', tienes que venir a Mediaset, tienes que venir a lo que te de la gana. Y si quieres, te vienes y te doy permiso hasta para que ocupes mi casa vamos, lo que te de la gana", sentenció el presentador, entre los aplausos del público y el entusiasmo de Beatriz Trapote. ¿Veremos a la hija de Jesulín y María José en un próximo reality de Telecinco?.