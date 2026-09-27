Jesulín de Ubrique prepara una demanda contra Belén Esteban tras su testimonio en 'De Viernes', según 'Fiesta'

Belén Esteban ha regresado a Telecinco más de tres años después del final de 'Sálvame' y lo ha hecho por todo lo alto. Su explosiva entrevista en 'De Viernes' provocó que el programa conducido por Santi Acosta y Bea Archidona arrasara en audiencias, con un 18,7% de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de telespectadores de media.

Aunque, las demoledoras declaraciones de la excolaboradora podrían traerle consecuencias. Así, al menos, es lo que han asegurado este fin de semana desde el programa 'Fiesta'. Y es que, según el espacio vespertino presentado por Emma García, Jesulín de Ubrique y su mujer, María José Campanario, habrían tomado una inesperada decisión tras las duras palabras de Belén Esteban contra ellos.

Con la autorización y el completo apoyo de su hija, Andrea Janeiro, quien incluso envió un comunicado a 'De viernes' en el que daba a su madre permiso para hablar sobre ella y la relación que, durante los últimos años, ha mantenido con su padre y su familia paterna. "Hace dos años que no la felicita el cumpleaños", aseguró la de Paracuellos. Además, desveló el momento exacto en el que la joven cortó toda relación con sus hermanos, tras el nacimiento de Hugo, el tercer hijo de Jesulín y María José.

Aunque, sin lugar a dudas, una de las bombas que más dio y dará que hablar durante su entrevista en 'De Viernes', fue cuando reveló que Jesús le fue infiel con la decoradora del bautizo de su hija, motivo por el cual decidió romper la relación: "Se la estaba tirando y estaba en el bautizo de mi hija".

Con lágrimas en los ojos, Belén Esteban recuerda el duro momento en el que el torero le dijo que tenía que irse de Ambiciones: "Me vi con el chófer, una bañera de plástico y una niña de ocho meses en una estación. Me fui a Córdoba. No tenía dinero y yo fumo. Me acuerdo de coger colillas y fumármelas, he pasado mucho".

La decisión de Jesulín y María José tras la explosiva entrevista de Belén Esteban

En plena resaca del 'Belenazo', en 'Fiesta' han anunciado la decisión que han tomado Jesulín y su mujer, María José Campanario, tras la entrevista a la excolaboradora de 'Sálvame'. Miguel Frigenti no ha dudado en mostrar todo su apoyo a Belén, poniendo en valor su valentía y arrojo. Además, acusa a los padres de Juls Janeiro de "hablar y tirar la pierda sin decir absolutamente nada". "¿Qué digan en qué miente Belén? Porque al final no nos están diciendo absolutamente nada", ha criticado.

En ese momento, Saúl Ortiz ha tomado la palabra para cargar contra la de Paracuellos, de la que ha dicho que "volvió, mintió y triunfó". Tras calificar su intervención en 'De Viernes' como un "show", el periodista ha desvelado la información que acababa de recibir: "He tenido varias conversaciones con María José Campanario estos días. Quiero contar lo que yo sé. Te aseguro que María José Campanario va a hablar y Jesús Janeiro, no el hombre invisible, Jesulín de Ubrique, el hombre que te ha hecho millonaria, va a hablar", le ha advertido a Belén Esteban.

Pero la cosa iría a más, ya que, según Aurelio Manzano, Jesulín de Ubrique se estaría planteando demandar a la madre de su hija mayor por alguna de las cosas que dijo en la entrevista. "Belén Esteban ayer no contó la verdad, no contó por qué las dos hermanas están molestas. ¿Por qué no lo cuentas, Belén?", le animó el venezolano, antes de leer un mensaje que le había mandado María José Campanario: "A lo mejor, la cosa cambia. Creo que el que tiene que hablar ahora es Jesús".