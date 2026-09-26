La entrevista de Belén Esteban en 'De Viernes' desata una sentencia masiva y unánime entre la audiencia

Este 25 de septiembre de 2026 será recordado por ser el día en el que Belén Esteban ha regresado a Telecinco después de algo más de tres años de veto tras la cancelación de 'Sálvame'. Hasta hace unos meses, el nombre de la de Paracuellos era tabú en los programas de Mediaset como pasó con otros de sus compañeros.

Sin embargo, gracias a la irrupción de Juls Janeiro este verano, sus ataques a la colaboradora y las primeras palabras de María José Campanario en torno a esta guerra, Belén ha vuelto a la que fue su cadena durante más de 20 años con una primera entrevista grabada en 'De Viernes', realizada por Santi Acosta.

Así, el formato producido por Mandarina ha seguido su estrategia habitual y ha contado primero con un scoop en el que Belén Esteban habló durante casi 4 horas con Santi en la intimidad de todo y de todos antes de sentarse por fin en el plató la semana que viene y volver a las instalaciones de Mediaset tres años y medio después de la fulminación de 'Sálvame'.

Será entonces cuando Belén Esteban se reencuentre con algunos compañeros como Terelu Campos y Lydia Lozano y ajuste cuentas con otros como Ángela Portero o Antonio Rossi. Algo que sin duda la audiencia está deseosa de ver. Pero, por lo pronto, la televisiva ha regresado con una entrevista explosiva, llena de titulares y revelaciones inéditas con el beneplácito de su hija Andrea, con la que promete reabrir la guerra contra Jesulín de Ubrique.

Consenso absoluto ante la intervención de Belén Esteban: "Un animal televisivo"

Pues bien, la intervención de Belén, que ha copado toda la emisión de 'De Viernes', ha paralizado las redes sociales, donde los telespectadores han dictado su veredicto. Y lo cierto es que pocas veces ha habido tanto consenso a la hora de valorar un contenido televisivo.

"Es hipnótica y arrolladora", "oro puro", "un animal televisivo", "te pega a la pantalla", "hacía tiempo que no sentía esto en televisión", "Belén está magnética" o "su vuelta a la televisión era muy necesaria" han sido algunas de las múltiples reacciones que ha suscitado la reaparición de la 'Princesa del Pueblo'.

En general, el sentir del público es que la entrevista de Belén Esteban ha superado con creces las expectativas que se tenían depositadas en ella, aumentando así el interés por la segunda parte, que tendrá lugar el próximo viernes 2 de octubre con ella en plató, lo que supondrá pisar las instalaciones de Mediaset por primera vez desde junio de 2023.

Belén Esteban tiene algo que muy poca gente en televisión consigue: NO PUEDES DEJAR DE MIRARLA. Es hipnótica, arrolladora y cada frase que suelta genera un titular. Esta entrevista es ORO PURO televisivo y será de las que se recuerdan durante años. BELENAZO #DeViernes — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 25, 2026

Qué brutales las declaraciones de Belén Esteban. Es un animal televisivo. Y que un día un directivo decidiera cancelar Sálvame... #deviernes — Sr. Gastako ♥ (@Gastako) September 25, 2026

Lo de belén es HIPNÓTICA!!! Que barbaridad de entrevista… hace tiempo que no siento esto en tv #deviernes #belen #belenazo — Sergiovalverde (@sergio_19bcn) September 25, 2026

Na esque hasta me la pela la publicidad



Belén esteban es hipnótica por dios



Es cine total, te pega a la pantalla



En los últimos tiempos y programas no era ella #DeViernes — _Reality_TV (@Fan_Reality_TV) September 25, 2026

Belén está magnética esta noche. Es imposible no mirar a la televisión cuando habla.



Así sí, Telecinco. #DeViernes pic.twitter.com/4ayptUwLo3 — CRAZY REALITIE 🍷🤎🔥👑 (@CrazyRealitie) September 25, 2026

Esto es BUENíSIMO. BELENAZO en toda regla. #deviernes — MartaRS (@MartaRiesco) September 25, 2026

Belén Esteban DEVORA con la mirada, menuda lección magistral de entrevista hipnótica está teniendo, no puedes apartar los ojos de la pantalla escuchándola, la manera que tiene de comunicarse con los espectadores lo está siendo TODO #DeViernes — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) September 25, 2026

Nada, nada, cuando se lo propone sigue haciendo CINE. #DeViernes pic.twitter.com/wMYcX32obi — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 25, 2026

Es imposible no quedarte pasmado mirando la TV.

Belen Esteban es hipnótica, y su vuelta a la televisión era muy necesaria. #DeViernes — José María (@_josemarii05) September 25, 2026

Estoy viendo a una Belén que no me esperaba, estoy con el corazón encogido #DeViernes — BΛLBINΛ 🍒 (@balbinchik) September 25, 2026

Esta mujer tiene un magnetismo especial, grande Belén #DeViernes — Joan Bosch (@joanboschn) September 25, 2026

Es que esta mujer es brutal, no para de dar memes #DeViernes — Íñigo (@inigojouron) September 25, 2026

No tenía muchas expectativas con el scoop este pero está siendo CINE#DeViernes — ₕʸᴰᵣₒ (@hydrochl0r1de) September 25, 2026

Belén Esteban es un animal televisivo y sabe transmitir el dolor como pocas. Siempre es efectivo un lenguaje emocional, directo y sentimental. Eso no quita que haya expuesto durante años a su hija y que esa exposición haya perjudicado la relación entre padre e hija. #DeViernes — Davidet (@davidetfans1992) September 25, 2026

Sea en el programa que sea, Belén Esteban sabe hacer televisión. Y eso es una realidad.



Ha contado la misma historia 100.000 veces, pero consigue que siga enganchado a sus palabras como si fuera la primera vez.



Eso también es valer para TV #DeViernes — M 📺 (@casasola_89) September 25, 2026

La entrevista está siendo tan buena como esperaba.

Animal televisivo=BELÉN ESTEBAN#DeViernes — SUPERVIVIENTES 2026 (@GH5235474057906) September 25, 2026

joder este belenazo está siendo un no parar de sentir PELOS #DeViernes — ben ❦ (@beneddicted_) September 25, 2026

Gracias Juls Janeiro, desataste el huracán Belén. Nos ha devuelto la televisión en estado puro. Pelos con la entrevista 🤌🏻#DeViernes pic.twitter.com/ixYQaEpwFQ — Brooke🧸 (@brookentoyy) September 25, 2026

Estoy con los pelillos de punta viendo el scoop, Belén es magnética #DeViernes — Reventado Adarista 56,3 ✈️ (@ReventadoVIP) September 25, 2026

Belén Esteban tiene algo que no se puede fabricar: cuando habla, pasan cosas. Es como esos accidentes de tráfico que sabes que no deberías mirar, pero no puedes apartar la vista. Te atrapa. Y eso, para bien o para mal, es televisión. #DeViernes @deviernestv — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) September 25, 2026