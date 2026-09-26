La entrevista de Belén Esteban en 'De Viernes' desata una sentencia masiva y unánime entre la audiencia

Este 25 de septiembre de 2026 será recordado por ser el día en el que Belén Esteban ha regresado a Telecinco después de algo más de tres años de veto tras la cancelación de 'Sálvame'. Hasta hace unos meses, el nombre de la de Paracuellos era tabú en los programas de Mediaset como pasó con otros de sus compañeros.
Sin embargo, gracias a la irrupción de Juls Janeiro este verano, sus ataques a la colaboradora y las primeras palabras de María José Campanario en torno a esta guerra, Belén ha vuelto a la que fue su cadena durante más de 20 años con una primera entrevista grabada en 'De Viernes', realizada por Santi Acosta.
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Así, el formato producido por Mandarina ha seguido su estrategia habitual y ha contado primero con un scoop en el que Belén Esteban habló durante casi 4 horas con Santi en la intimidad de todo y de todos antes de sentarse por fin en el plató la semana que viene y volver a las instalaciones de Mediaset tres años y medio después de la fulminación de 'Sálvame'.
Será entonces cuando Belén Esteban se reencuentre con algunos compañeros como Terelu Campos y Lydia Lozano y ajuste cuentas con otros como Ángela Portero o Antonio Rossi. Algo que sin duda la audiencia está deseosa de ver. Pero, por lo pronto, la televisiva ha regresado con una entrevista explosiva, llena de titulares y revelaciones inéditas con el beneplácito de su hija Andrea, con la que promete reabrir la guerra contra Jesulín de Ubrique.
Consenso absoluto ante la intervención de Belén Esteban: "Un animal televisivo"
Pues bien, la intervención de Belén, que ha copado toda la emisión de 'De Viernes', ha paralizado las redes sociales, donde los telespectadores han dictado su veredicto. Y lo cierto es que pocas veces ha habido tanto consenso a la hora de valorar un contenido televisivo.
"Es hipnótica y arrolladora", "oro puro", "un animal televisivo", "te pega a la pantalla", "hacía tiempo que no sentía esto en televisión", "Belén está magnética" o "su vuelta a la televisión era muy necesaria" han sido algunas de las múltiples reacciones que ha suscitado la reaparición de la 'Princesa del Pueblo'.
En general, el sentir del público es que la entrevista de Belén Esteban ha superado con creces las expectativas que se tenían depositadas en ella, aumentando así el interés por la segunda parte, que tendrá lugar el próximo viernes 2 de octubre con ella en plató, lo que supondrá pisar las instalaciones de Mediaset por primera vez desde junio de 2023.
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