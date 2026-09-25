RTVE cancela 'Informe Semanal' y 'Aquí la Tierra' y retrasa 'La amiga estupenda' y 'La película de la semana' este fin de semana

Tras tener que retocar toda su parrilla nocturna este jueves por la emisión del partido Países Bajos-Alemania de la Nations League, este fin de semana La 1 de RTVE volverá a aplicar cambios en su programación habitual para retransmitir el sábado el primer partido de la Selección Española tras ganar el Mundial y el Noruega-Portugal del domingo.

Así, la retransmisión del primer encuentro de La Roja tras conquistar su segunda estrella provocará un terremoto de cambios en la programación nocturna de La 1, pues el partido comenzará a las 20:45 horas. No obstante, se emitirá un previo desde las 20:35 horas justo después de la triple sesión de cine que emitirá la cadena pública en su tarde.

De esta manera, La 1 conectará con el Estadio de Wembley en Londres diez minutos antes del comienzo del partido. El encuentro contra Inglaterra se emitirá por tanto en el horario habitual del 'Telediario', que como sucede cada vez que se emite fútbol quedará relegado a una versión reducida en el descanso del partido. Así, durante el parón, Marc Sala se encargará de informar a la audiencia de las noticias más importantes del día y de la última hora de la información para mantener informados a los espectadores que estén viendo el partido de España.

Pero si hay un principal damnificado por la retransmisión del Inglaterra-España será 'Informe Semanal'. Uno de los programas más históricos de la programación de La 1 desaparecerá esta semana para dejar su hueco al fútbol. Un parón en su emisión que también se repetirá el próximo sábado 3 de octubre pues ese día volverá a jugar nuestra selección frente a República Checa, de modo que el espacio que conduce Lourdes Maldonado estará dos semanas sin emitirse.

Cabe decir que la propia Lourdes Maldonado ya avanzó el pasado sábado de este parón y además aprovechó para anunciar una gran sorpresa de cara a su regreso a TVE. "Los dos próximos sábados La 1 les ofrecerá partidos de la selección así que 'Informe Semanal' volverá el 10 de octubre. Eso sí con sorpresas y un programa muy especial con el que queremos celebrar los 70 años de esta casa", anunció la presentadora.

Otro de los productos que verá alterada su emisión por culpa del fútbol será la serie 'La amiga estupenda'. Y es que en este caso la ficción italiana tendrá que retrasar su inicio hasta las 22:35 horas, es decir media hora más tarde de lo habitual. Con este cambio además RTVE volverá a recortar su emisión y solo ofrecerá tres capítulos de estreno en lugar de los cuatro por los que ha apostado las últimas semanas.

Con ello, 'La amiga estupenda' ofrecerá este sábado los capítulos 2, 3 y 4 de la tercera temporada entre las 22:35 horas y las 1:20 horas. Justo después, TVE mantendrá su esquema habitual y ofrecerá dos reposiciones de la ficción basada en las novelas de Elena Ferrante.

'Aquí la tierra' se cancela y 'La película de la semana' retrasa su horario el domingo en TVE

Al día siguiente, el domingo 27 de septiembre la retransmisión del Noruega-Porgugal también obligará a La 1 a hacer algunos retoques en su parrilla. Para empezar, 'Aquí la tierra' con Marc Santandreu desaparecerá por completo, pues el encuentro arrancará a las 20:45 horas con un previo de diez minutos desde las 20:35 horas, justo después de la doble sesión de cine de la tarde.

Al igual que el sábado, el 'Telediario' quedará reducido a una versión corta durante el descanso del partido. Y en prime time, se retrasa el horario de emisión de 'La película de la semana', que este domingo estrenará la cinta 'Gladiator II' tras ofrecer la primera cinta de la saga en sobremesa. En concreto, el cine arrancará este domingo a las 22:35 horas, es decir algo más de media hora después de lo habitual.

Así queda la programación de La 1 este sábado 26 de septiembre:

15:55 horas - Superestrellas. Jennifer López - 'Jefa por accidente'

17:30 horas - Superestrellas. Jennifer López - 'El plan B'

19:10 horas - Sesión de tarde: 'Tentación en Manhattan'

20:35 horas - UEFA Nations League (previo)

20:45 horas - UEFA Nations League Inglaterra-España

22:40 horas - 'La amiga estupenda': 'La fiebre' (estreno)

23:35 horas - 'La amiga estupenda': 'La cura' (estreno)

00:25 horas - 'La amiga estupenda': 'Guerra fría' (estreno)

01:20 horas - 'La amiga estupenda': 'Los prometidos' (reposición)

02:15 horas - 'La amiga estupenda': 'La promesa' (reposición)

Así queda la programación de La 1 este domingo 27 de septiembre: