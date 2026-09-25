'El Chiringuito' de Josep Pedrerol rearma su equipo en Mediaset y cierra un explosivo fichaje como nuevo colaborador

'El Chiringuito' continúa incorporando nuevos rostros a su plantel de colaboradores tras su aterrizaje en Mediaset con el inicio del nuevo curso televisivo. Así, Josep Pedrerol ha anunciado el segundo gran fichaje de esta nueva etapa del programa en Energy, confirmando el regreso del ex futbolista José María Gutiérrez, más conocido como Guti, que retomará su puesto en la tertulia deportiva.

El antiguo jugador del Real Madrid aportará así su experiencia dentro del deporte, además de sus conocimientos como entrenador y analista deportivo. Con esta incorporación, el espacio de Energy continúa apostando por reunir a diferentes perfiles vinculados al mundo del fútbol. Guti se une a un equipo conformado por exárbitros, exjugadores, entrenadores, y periodistas como Alfredo Duro, Cristóbal Soria o Edu Aguirre, Javier Baboa, Carme Barceló o Matías Prats Jr. entre otros.

Josep Pedrerol confirma el regreso de Guti a 'El Chiringuito'

Guti se reencuentra con Josep Pedrerol y 'El Chiringuito' años después de su última aparición en el programa. Cabe destacar que el ex futbolista fue uno de los principales rostros del espacio desde 2014, pero más tarde decidió alejarse para emprender otros proyectos profesionales. En el año 2022 regresó durante un breve período de tiempo a la tertulia, pero volvió a distanciarse para dar prioridad a otros compromisos laborales, como su trabajo de comentarista en los partidos del Real Madrid.

Ahora, el que fue uno de los rostros principales durante la etapa inicial del programa, regresa tras haber desarrollado una extensa trayectoria profesional fuera del campo de juego. Durante estos años, Guti ha ido sumando proyectos como analista y comentarista deportivo, y ahora une fuerzas de nuevo con Josep Pedrerol para esta nueva etapa del espacio, que se emite de lunes a jueves a las 23:45 horas en Energy y los domingos a las 00:00 horas en Cuatro.

El nuevo colaborador de 'El Chiringuito' cuenta también con una reconocida trayectoria en el mundo del fútbol. Fue centrocampista con el Real Madrid, internacional junto a la Selección Española en 14 ocasiones y finalizó su carrera en el campo con el Besiktas turco. Después, pasó por los banquillos de categorías inferiores del Real Madrid, trabajando también como técnico asistente del Besiktas y finalmente como entrenador de la UD Almería.