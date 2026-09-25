Sarah Santaolalla no necesita nombrar a Antonio Naranjo para dejarle este recado tras su victoria judicial a Vito Quiles

Sarah Santaolalla ha conectado con 'Mañaneros 360' este viernes para celebrar su victoria judicial contra Vito Quiles. Meses después de denunciar el acoso por parte de la agitador y una agresión, la justicia ha aprobado una orden de alejamiento que finalmente da la razón a la analista política, que ha querido ofrecer más detalles sobre la sentencia a Jesús Cintora este viernes en La 1.

"Lo primero Jesús permíteme darte las gracias por una sencilla razón, porque oye, qué silencio mediático está teniendo en las cadenas privadas en este país...", ha comenzado destacando la colaboradora habitual de TVE, refiriéndose a como la resolución no ha tenido hueco en las escaletas de ninguno de los programas que en su día cubrieron el enfrentamiento entre ambos.

Así, Sarah Santaolalla se ha dirigido directamente a los espacios que tomaron partido a la hora de tratar su denuncia. "Resulta que hace unos meses utilizaron a Vito Quiles para blanquear o hacer un favor al Partido Popular y estuvieron horas y horas en las tertulias hablando de él a las puertas de mi casa como un héroe", ha sentenciado.

Sarah Santaolalla lanza un mensaje a Telemadrid tras su victoria judicial sobre Vito Quiles: "La máscara de payaso se la han puesto hoy en la boca"

"Y resulta que, por lo que sea, estos presentadores de Telemadrid que están condenados por inventarse una agresión, la máscara de payaso que se suelen poner en la cara se la han puesto en la boca, y por lo tanto no han dedicado horas para hablar de esta decisión judicial", ha señalado entonces, haciendo una clara referencia a Antonio Naranjo por cómo apareció un día en su programa 'El análisis diario de la noche'.

Una vez más, la tertuliana ha trasladado su agradecimiento al espacio de TVE por dar voz a su victoria legal. "Por lo tanto, gracias por hablar de esto en tu programa. Yo creo que esto es una victoria judicial, no solo mía, sino de las mujeres y de la sociedad democrática, que no quiere y que no permite que un acosador esté a las puertas de su casa y que a pesar del calvario judicial, a pesar de la presión mediática y el dolor que sufren los tuyos, merece la pena seguir", ha añadido Sarah Santaolalla.

"Lo que ha dicho la justicia es que Vito Quiles es un acosador, que él no trabaja en mi casa, me acosa en mi casa. Lo que ha dicho la justicia es que el mercenario del Partido Popular resulta que ya ha dejado de hacer un poco de gracia y tiene una orden de alejamiento", ha reiterado la colaboradora habitual de 'Malas Lenguas' y otros espacios de TVE.

“El silencio de los caretas de payaso en Telemadrid... Victoria de las mujeres acosadas. El mercenario del PP ya no hace gracia; es un acosador”

—Sarah SantaOlalla (@SarahPerezSanta)



Por la orden de alejamiento sobre el delincuente Vito Zopellari Quiles

¡BRAVA! GRacias por tu… pic.twitter.com/HsdyaW91b9 — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) September 25, 2026

A su vez, ha recordado la importancia de subrayar quién se encuentra detrás del agitador y sus campañas de acoso. "Y aquí hay que poner el foco en quién le paga, quién le manda y en quién, teniendo a un tipo en nómina, permite que lo siga teniendo y lo siga estando, un tipo con una orden de alejamiento... No es cosa menor", ha recordado Sarah Santaolalla durante su conexión con 'Mañaneros 360'.

"Por supuesto que ya está activada y que esta orden de alejamiento no permite que se acerque a mi domicilio en 500 metros, por supuesto que si se salta esta orden de alejamiento será detenido y por supuesto que esto es una victoria para todas las personas que no hemos permitido que a este tipo nos lo disfracen como a un periodista cuando simplemente era un acosar, que por supuesto no ha dicho nada ni él ni los suyos, con todo el ruido que suelen hacer", terminaba subrayando la tertuliana antes de despedirse.

Sarah Santaolla no ha dudado tampoco en hacerse eco de los titulares en distintos medios que han recogido su victoria contra Vito Quiles, publicando un contundente mensaje en su perfil de X. "Los que ponen denuncias falsas y se inventan agresiones frente a las que siempre dijimos la verdad", ha escrito en una publicación señalando de nuevo a Antonio Naranjo y su condena por inventarse una agresión de Máximo Pradera.