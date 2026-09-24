Mediaset aclara cómo va a ser el retorno de Belén Esteban en 'De Viernes': Avance explosivo y entrevista en dos noches

Es sin duda uno de los acontecimientos más esperados en televisión de los últimos meses. Belén Esteban regresará a Telecinco este viernes como la invitada estelar de 'De Viernes' en lo que será su reaparición en la cadena tres años después de la cancelación de 'Sálvame' y del veto que interpuso la cadena a los colaboradores estrella del magacín que presentaba Jorge Javier Vázquez.

Como es habitual, 'De Viernes' ha apostado primero por grabar una entrevista a modo de scoop con Belén Esteban antes de que la colaboradora se siente en el plató del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. De esta forma, la entrevista en la que "la Patrona" se verá las caras con muchos de los que fueron sus compañeros como Lydia Lozano, Terelu Campos, Antonio Rossi o José Antonio León y su gran enemiga, Ángela Portero no llegará hasta el viernes 2 de octubre según adelantó El Confi TV.

Con ello, Telecinco divide la reaparición de Belén Esteban en dos noches con la intención de poder competir contra 'La Voz' en Antena 3 así como con la noche de servicio público por la que ha apostado La 1 las últimas semanas con 'Los archivos secretos del NO-DO' y diferentes documentales como 'Lorca, las horas perdidas' o 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible'.

Cabe señalar que Belén Esteban concede su primera entrevista "arropada y autorizada" por su hija para contar toda la verdad de la relación con su padre y responder a todas las reacciones y declaraciones tras la irrupción pública de Juls Janeiro este verano y la guerra que se ha abierto entre ambas con cruces de acusaciones.

Belén Esteban será la gran protagonista del 'Scoop', con una amplia entrevista realizada por Santi Acosta, en la que por fin desvelará los capítulos nunca antes contados de su hija en Ambiciones, tras semanas de especulaciones sobre una historia que ya dura 27 años. Además, aportará documentación que demostraría una parte clave de toda esta historia.

"¿Por qué no cuenta la historia el hombre invisible?", se pregunta Belén en clara alusión a Jesulín de Ubrique. Además deja toda una declaración de intenciones en este explosivo avance. "Si quiere guerra, va a haber guerra", advierte. "Me da pena que entre hermanas no se hablan porque es mentira lo que cuenta Julia, no tiene relación con su hermana", sentencia la de Paracuellos del Jarama.

Asimismo, en su conversación con Santi Acosta, Belén Esteban abordará también todo lo sucedido en las últimas semanas tras el pronunciamiento público de la hija de Jesúlin de Ubrique y las reacciones posteriores de otras figuras como María José Campanario o Beatriz Trapote.

AVANCE del 'Scoop' |🤯Belén Esteban concede su primera entrevista "arropada y autorizada" por su hija: "Mamá, habla"



Mañana, en ¡De Viernes! a las 23:00h en @telecincoes pic.twitter.com/uUZnAZrR9u — Mediaset España (@mediasetcom) September 24, 2026

Beatriz Trapote reaccionará a la entrevista de Belén Esteban en plató

Precisamente, Beatriz Trapote, que estará presente en el plató, reaccionará a las declaraciones de la madre de su sobrina y responderá a todo lo que diga sobre ella y su marido Víctor Janeiro. La colaboradora comentará así junto al resto de tertulianos habituales las palabras de Belén Esteban en su scoop.

Posteriormente, la propia Trapote formará parte de la tertulia de 'Supervivientes All Stars' en 'De Viernes' y analizará la última hora del reality con especial atención al momento que atraviesa Asraf Beno tras enfrentarse a todo su equipo, entre otras situaciones, junto a Isa Pantoja, Rosario Mohedano y Carlos Corbacho.

Y es que esta semana 'De Viernes' fiará todo su contenido de este viernes al impresionante scoop que ha protagonizado Belén Esteban pues cabe recordar que desde la semana pasada, el formato producido por Mandarina cuenta con un recorte en su duración pues ha pasado a comenzar a las 23:00 horas tras una nueva entrega de 'First Dates'.