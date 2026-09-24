El nuevo proyecto de Manel Fuentes fuera de 'Tu cara me suena': Presentará el nuevo gran concurso de prime time en Antena 3

Manel Fuentes se pondrá al frente de una de las nuevas apuestas de Antena 3 para su prime time en forma de concurso. El presentador, que renovó su contrato de larga duración con Atresmedia el pasado mes de julio, será el maestro de ceremonias de '¡Quítate del medio!', la adaptación de un formato internacional que llega a la cadena tras la adquisición de sus derechos de emisión.

Según avanza Poco Pasa TV, el formato estará conducido por el conductor de 'Tu cara me suena' y su grabación tendrá lugar en Países Bajos, siendo este el quinto concurso que el catalán presenta dentro del grupo audiovisual, tras ponerse al frente del concurso de imitaciones, 'La caja amarilla', 'Atrapa un millón' y '¡Salta!', en los últimos años.

Manel Fuentes conducirá la adaptación de '¡Quítate del medio!' que Antena 3 prepara para su prime time

Así, la corporación confía a Manuel Fuentes la adaptación española de 'Caught in the Middle', uno de los formatos de entretenimiento más recientes del panorama internacional que también ha conseguido una adaptación en Australia. Y es que, en su primera temporada en SBS6, el concurso firmó uno de los estrenos más seguidos de los seis últimos años en Países Bajos, consiguiendo allí un 18,1% de cuota de pantalla y su renovación para una segunda temporada.

La mecánica del formato gira en torno a un gran protagonista: una arena circular de grandes dimensiones rodeada por 100 oponentes. En el centro estarán dos concursantes que tendrán que enfrentarse a 15 preguntas con varias respuestas posibles, tratando de escoger aquellas que más se repitan entre sus rivales. Cada acierto de la pareja supone la eliminación de oponentes, mientras que los anillos de la arena van disminuyendo, cercando cada vez más la distancia entre los contrincantes y los concursantes.

El objetivo principal de '¡Quítate del medio!', cuya adaptación ya fue confirmada por Atresmedia en abril de este año, sin desvelar que Manel Fuentes sería quién se pusiese al frente, es alcanzar el codiciado premio final de 50.000 euros. En cada ronda, los concursantes principales tienen que usar la estrategia para reducir su número de rivales. La tensión va aumentando a medida que los anillos desaparecen.

La prueba de fuego del concurso, y la que determina si el dúo se lleva o no el premio, será un Top 10 en el que los concursantes deben acertar el mayor número posible de respuestas para fulminar a los últimos rivales que quedan sobre la arena. Si consiguen reunir el mayor número de aciertos, se hacen con los 50.000, pero de no superar la prueba, el gran premio va para los oponentes.