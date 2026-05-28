Antena 3 confía en Manel Fuentes para suplir a 'Mask Singer' los miércoles con la segunda edición de este formato de entretenimiento

Tras concluir la quinta temporada de 'Mask singer: adivina quién canta' con el triunfo de Leire Martínez con máximo de temporada, Antena 3 ya ha anunciado con qué oferta relevará al programa de Arturo Valls en la noche de los miércoles a partir de la próxima semana.

Así, Antena 3 ya promociona el estreno de la segunda temporada de '¡Salta!', el concurso que presenta Manel Fuentes para el próximo miércoles 3 de junio a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero'. De este modo, el presentador volverá a hacer doblete en el prime time de la cadena como ya hiciera con 'Atrapa un millón' pues cabe recordar que también lidera la noche de los viernes con 'Tu cara me suena'.

De este modo, '¡Salta!' se enfrentará en la noche del miércoles contra el estreno de 'Operación África' en La 1 así como con '100% únicos' en Cuatro, 'La isla de las tentaciones' en Telecinco y 'La noche de Aimar' en La Sexta.

'¡Salta!' cambiará así de día de emisión pues cabe recordar que su primera temporada se emitió en la noche de los sábados entre marzo y abril de 2025 con una media del 10,6% de cuota de pantalla y 1.127.000 seguidores alcanzando los casi 3 millones de espectadores únicos y haber liderado solo en dos de sus ocho programas.

Así funciona la mecánica de '¡Salta!'

‘¡Salta!’ es un concurso que une estrategia y conocimientos de cultura general ambientado en lo alto de un imponente puente de 40 metros de largo. En cada entrega se juegan dos rondas en las que participan cinco concursantes en cada una y el premio final al que se opta en cada ronda es de 50.000 euros.

Al arrancar el juego, el presentador expone 5 afirmaciones sobre un mismo tema, y solo una es cierta. Todos los concursantes a la vez marcan la respuesta que creen correcta. El más rápido en pulsar la opción correcta se convierte en el “controller”, que determinará el orden del juego. Esta persona pasa a controlar el juego y tiene una gran ventaja: puede decidir si jugar él o hacer que se la juegue otro. Aquí recae toda la estrategia del concurso: conviene dejar que vayan pasando otros para llegar directamente a los últimos niveles con menos riesgo de fallar, pero también puede ocurrir que los oponentes acierten y vayan superando niveles hasta el final, y entonces el "controller" nunca juegue.

En el caso de que el "controller" decida entrar a jugar y caiga en uno de los niveles, el presentador volverá a jugar una ronda inicial con los concursantes restantes para elegir al nuevo "controller". Si solo quedará un jugador, él mismo tendría que entrar a jugar. Los concursantes juegan de uno en uno. Si va acertando respuestas, pasa al siguiente nivel; si falla, una trampilla en el suelo se abre y cae al vacío. Entonces entra al juego el concursante que el "controller" decida o él mismo si se siente confiado para llegar a la última fase.

En cada nivel solo hay una respuesta correcta y hay que dar con ella si quieren ir avanzando y la dificultad de las preguntas aumenta según se sube de nivel.