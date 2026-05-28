'Mask Singer 5' corona a Leire Martínez como ganadora y sorprende con un ex presentador de Telecinco entre sus finalistas

Tras ocho semanas de competición y de tratar de averiguar quiénes se encuentran bajo las máscaras, Antena 3 ha emitido este miércoles la gran final de la quinta edición de 'Mask singer' en la que hemos conocido a la máscara ganadora y la identidad del famoso que se encontraba debajo de ella.

Hasta este miércoles han sido 14 las máscaras que han revelado su identidad: Lola Lolita (Mofeta), Silvia Abril (Mejillón), Lydia Lozano (Pizza), Rappel (Tortuga), Begoña Villacís (Chihuahua), María del Monte (Loro), Tomás Roncero (Bocata de calamares), Cayetana Guillén Cuervo (Planta carnívora), Samantha Fox (Labios), Trancas y Barrancas (Chanclas), Salva Reina (Caracol), Martina Navratilova (Fregona), Elle MacPherson (Micrófono) y Bernd Schuster (Semáforo).

De esta manera, solo cuatro máscaras han conseguido llegar a la gran final de 'Mask Singer 5' de este miércoles. Clavel, Momia, Troglodita y Jirafa eran los cuatro finalistas que luchaban por llevarse la máscara dorada y relevar a Abraham Mateo como ganadora del programa.

La primera finalista en actuar era Troglodita, que cantaba "Whatever" de Kygo y Ava Max y sorprendía con una pulsera para Boris asegurando que desde que le conoció le ha ayudado mucho. Tras ello, Boris Izaguirre insistía con que era Victoria Abril mientras que Ana Milán hacía un cambio y apostaba por Almudena Cid. Por su lado, Juan y Medio volvía a decir que era Elena Longoria y Ruth Lorenzo hacía lo propio con Mónica Cruz.

La siguiente en salir al escenario era Jirafa, que versionaba "La falda" de Myke Towers y le entregaba su pulsera de la amistad a Juan y Medio asegurando que aunque no se conocían hasta ahora podría ser su amigo para toda la vida. Y la primera en teorizar era Ana Milán asegurando que es El Monaguillo mientras Ruth Lorenzo apostaba por Santiago Segura. Y Boris Izaguirre defendía que es Iñigo Onieva y Juan y Medio también cambiaba a Dani Rovira.

Después llegaba el turno de Clavel, que sorprendía con "I have nothing" de Whitney Houston y le entregaba su pulsera de la amistad a Ruth Lorenzo porque le admira mucho y ojalá poder trabajar juntas por primera vez. Tras ello, Ruth Lorenzo pronosticaba que era Lorena Gómez mientras que Juan y Medio cambiaba a Diana Navarro. Por su parte, Ana Milán también sorprendía al decir que se trata de Nawja Nimri y Boris Izaguirre repetía con Marta Sánchez.

La última máscara en salir al escenario era Momia, que cantaba "Chiquilla" de Seguridad Social y le daba su pulsera de la amistad a Ana Milán comentando que se conoce todos los secretos de las cocinas. Y tras ello, Boris Izaguirre optaba por decir que era Gonzalo Miró y Ruth Lorenzo se animaba con Jesús Calleja. Mientras Juan y Medio insistía con Jorge Fernández y Ana Milán volvía a defender que es Nacho Duato.

Y Jirafa era... ¡DAVID CANTERO!

Tras las actuaciones llegaba el momento de conocer qué máscara tenía que revelar su identidad en primer lugar. Y después de los votos era Jirafa la que caía eliminada destapándose que debajo de la máscara se encontraba el periodista y actual locutor de RNE, David Cantero tal y como habían adivinado las redes.

"Es la primera vez en mi vida que canto en público más allá de un karaoke a altas horas de la madrugada. Me ha encantado ver como ibais de despistados porque no os lo imaginabais", reconocía el presentador que grabó su paso por 'Mask singer' tras su polémica salida de 'Informativos Telecinco'.

Vicky Martín Berrocal, la "Troglodita" y tercera finalista

Después llegaba el primer asalto entre los otros tres finalistas con Troglodita cantando "Womanizer" de Britney Spears mientras que Momia hacía lo propio con "Summer of 69" de Bryan Adams y Clavel termina con "Respect" de Aretha Franklin.

Y de nuevo los espectadores y los investigadores tenían que votar a su máscara favorita. Tras cerrar las votaciones, la siguiente máscara en apearse de la final en 'Mask singer 5' y que se quedaba con la medalla de bronce era Troglodita. Y debajo de una de las máscaras que más perdido tenía a los investigadores estaba Vicky Martín Berrocal.

"La movida es que yo ayer hablé con esta mujer. Tu eres la mejor mentirosa de este planeta", sostenía Ana Milán. "Lo he pasado fatal porque al día siguiente del primer programa que grabé me encontré con Boris en el cumpleaños de Jon Kortajerena", aseveraba por su parte la presentadora y diseñadora.

Nacho Duato, el segundo finalista como la Momia

Finalmente llegaba el asalto final con las dos máscaras finalistas con Clavel cantando "What a feeling" de Irene Cara y Momia sorprendía con "Columbia" de Quevedo. Tras escucharles, llegaba la última votación y el momento de saber qué máscara era la ganadora de 'Mask singer 5' siendo Clavel la que se alzaba con la victoria.

Pero antes tocaba descubrir la identidad del subcampeón de 'Mask singer 5' y quién se encontraba debajo de Momia. Y tal y como había adivinado Ana Milán debajo de ella se encontraba Nacho Duato provocando que la actriz y presentadora sea la investigadora ganadora de los prismáticos dorados tras haber sido la que más identidades ha descubierto con 5 puntos.

Leire Martínez, la ganadora de 'Mask singer 5'

Por último, llegaba el momento más esperado de la quinta edición de 'Mask singer' y de toda la final: saber quién se encontraba debajo de Clavel, la máscara ganadora del programa. Y tal y como habían adivinado todos en redes sociales era la cantante Leire Martínez.