'La Sexta Columna' pasa a la ofensiva ante las críticas a la cobertura de las causas del PSOE y señala a Iker Jiménez

No hay duda de que en La Sexta han iniciado una campaña para tratar de defender su compromiso con la audiencia a la hora de informar de todo tipo de casos de corrupción independientemente del partido político al que afecte. Eso es lo que hicieron Antonio García Ferreras y Helena Resano este jueves. Ahora, ha sido la cuenta oficial de 'La Sexta Columna' en "X" la que ha dado un paso más allá.

Y es que en los últimos días, la cadena de Atresmedia está siendo objeto de críticas por su giro a la hora de analizar y debatir sobre las causas que afectan al PSOE. Más allá de que todos sus programas e informativos están señalando al gobierno de Pedro Sánchez cuestionando que defiendan que hay un golpe orquestado desde diferentes ámbitos para acabar con el ejecutivo; en las últimas semanas la cadena parece haber emprendido una guerra con RTVE.

Así, en las últimas semanas, César González Antón, el director de 'La Sexta Noticias' no ha parado de lanzar críticas directas e indirectas hacia RTVE acusándoles de manipulación y de estar al servicio del Gobierno. Todo en un momento de debilidad de La Sexta que está perdiendo audiencia tanto en 'Al rojo vivo' como en 'Más vale tarde' viéndose claramente superados por sus rivales tanto en TVE ('Mañaneros 360' o 'Malas Lenguas') como por Cuatro ('En boca de todos' y 'Todo es mentira').

Este viernes, es 'La Sexta Columna' la que ha dado un paso más allá al contestar a las críticas que está recibiendo la cadena en redes sociales con numerosos mensajes. "Lo que os molesta el periodismo, chico", exponen en un tuit.

En otro mensaje, el programa que emite La Sexta en el prime time del viernes no ha dudado en contestar a otra crítica en la que les comparaban con estar al servicio del PP como Antena 3, Cuatro y Telecinco. Y lo hace promocionando la entrega que emite este viernes en la que se analizará el caso Kitchen. "Literal esta noche tenemos un especial sobre corrupción. Del PP", defienden.

Lo que os molesta el periodismo, chico. — laSexta Columna (@laSextaColumna) May 28, 2026

Literal esta noche tenemos un especial sobre corrupción. Del PP!! https://t.co/aPcKqWQXGI pic.twitter.com/bRZ5LRRSPE — laSexta Columna (@laSextaColumna) May 29, 2026

"A ver, insultadnos más despacio que entre ser lacayos del PSOE y lacayos del PP (a la vez) no nos da tiempo a contestaros a todos. Y nos gusta ser educadas. Y esta noche hay programa. A las 21:30 horas. Operación Kitchen: al final era verdad, salvo alguna cosa", contestan en otro tuit.

A ver, insultadnos más despacio que entre ser lacayos del PSOE y ser lacayos del PP (a la vez 🤯🤯) no nos da tiempo a contestaros a todos.

Y nos gusta ser educadas.

Y esta noche hay programa.

A las 21.30 @laSextaTV

Operación Kitchen: al final era verdad, salvo alguna cosa. pic.twitter.com/fxzRoaabnP — laSexta Columna (@laSextaColumna) May 29, 2026

En otro mensaje, 'La Sexta Columna' va incluso más allá al lanzar una indirecta muy directa a 'Horizonte', el programa que conduce Iker Jiménez, que se encuentra en máximos históricos tanto en el access diario como en el prime time de Cuatro. "Lo de la conspiranoia y los ovnis es en otro sitio... Circulen", sentencian cuando una usuaria asegura que no pueden engañar a nadie recordando lo que hizo Ferreras con el bulo de Eduardo Inda para acabar con Podemos.