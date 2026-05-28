El dardo velado de Jesús Cintora a La Sexta desde 'Malas Lenguas' en TVE tras las palabras de Ferreras y Resano

Este jueves, La Sexta ha querido defenderse de las críticas que está recibiendo por parte de algunos por la cobertura que está realizando de las causas judiciales que afectan al PSOE. Así, tanto Antonio García Ferreras como Helena Resano han querido hacer un alegato defendiendo la postura de la cadena de Atresmedia. Horas después, Jesús Cintora contestaba de forma velada desde 'Malas Lenguas'.

Y es que en las últimas semanas, algunos directivos de La Sexta o rostros de la cadena están apuntando contra TVE por estar alineada con el gobierno de Pedro Sánchez y no ser neutrales al tratar los casos de corrupción que podrían afectar al ejecutivo o al PSOE.

De hecho, en su alegato en 'La Sexta Noticias', Helena Resano dejaba entrever un ataque a la cadena pública. Y quizás por ello, Jesús Cintora le ha devuelto el guante a la cadena de Atresmedia desde 'Malas Lenguas' después de ver como La Sexta había tratado de dar lecciones de periodismo.

"Aquí vamos a contarles los casos de corrupción independientemente de si afectan al PSOE o al PP o a quién sea porque por encima de posicionamientos, nuestro pacto es con ustedes y con la verdad. Y lo vamos a hacer desde la información, desde los datos, lejos de hiperventilar como pueden hacer otros, lejos de cerrar los ojos ante lo que está pasando, lejos de defender lo indefendible porque tenemos un compromiso con ustedes y nosotros sí lo vamos a cumplir", eran las palabras utilizadas por Helena Resano en el informativo de La Sexta.

Unas palabras que parecen no haber gustado nada a Jesús Cintora. Así, el presentador de 'Malas Lenguas' ha querido utilizar su altavoz en La 2 para dejar claro que ellos no son como otros medios y que no van dando lecciones de periodismo a nadie. Unas palabras que pueden entenderse como una contestación velada a La Sexta.

"Por cierto, aquí estamos hablando de la kitchen, no sé si en todos los medios igual. Ahí lo dejamos, no queremos dar lecciones de nada. Nosotros no vamos dando carnets de decencia y de periodismo, pero curioso hoy los amigos de Fernández Díaz", soltaba el presentador tras haber analizado durante la tarde tanto el caso de Leire Díaz que afecta al PSOE como la última hora del juicio de la kitchen con la declaración de quién fuera Ministro del Interior con Mariano Rajoy.