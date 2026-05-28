Carlos Franganillo desata un ruido atronador por su editorial "a lo Vallés" contra Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco'

Ana Rosa Quintana ya no es la única en Telecinco que aprovecha sus editoriales para señalar duramente a Pedro Sánchez. Este miércoles, 28 de mayo, Carlos Franganillo también ha elevado el tono contra el Presidente del Gobierno en 'Informativos Telecinco', tras asegurar que había sido "un día para la historia" por todas las noticias que se han conocido en torno al PSOE.

Este miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ponía en marcha un dispositivo vinculado a una investigación en la cual se ahonda en la figura de Leire Díaz y los contratos de SEPI. Sobre todo ello preguntaron a Pedro Sánchez durante su comparecencia tras la reunión con el Papa León XIV. El líder de los socialistas ha vuelto a dejar claro que no tenía ni idea de los escándalos que salpican a su partido, y ha insistido en mostrar su apoyo al imputado José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, las palabras del dirigente socialista no han convencido a Carlos Franganillo, quien le ha dedicado un demoledor editorial en 'Informativos Telecinco'. "Es sin duda, un día para la historia. Un líder suele conocer la información más delicada, salvo que ese líder sea Pedro Sánchez", ha empezado diciendo el presentador, poniendo en entredicho las declaraciones del presidente desde Roma.

Pero Carlos Franganillo ha ido más allá en sus 'golpes' a Sánchez: "Como jefe del Gobierno y del PSOE no ha tenido, según él, ninguna pista de los escándalos que le rodean. No intuyó que colaboradores tan estrechos como Koldo, Ábalos o Cerdán podían tener negocios sucios y comportamientos poco edificantes. No sabía que el principal referente moral de su partido, Zapatero, podía estar mezclado en una trama de supuesto blanqueo internacional y tráfico de influencias".

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Carlos Franganillo, durísimo contra Pedro Sánchez

"Tampoco sabía que en la sede del partido que él mismo dirige se trabajaba para boicotear la acción de la justicia, sobornando, extorsionando, entre otras cosas, para beneficiarle a él mismo y a su familia, en las causas que afectan, por ejemplo, a su mujer y a su hermano. El presidente no sabía nada, eso dice el presidente", ha proseguido el periodista, antes de recordar que "hace dos años, cuando los escándalos empezaban a agobiarle, ocurrió algo decisivo: la justicia imputó a su mujer, Begoña Gómez, por posible corrupción".

Aquella imputación, según Carlos Franganillo, "fue un antes y un después": "En aquel momento, el presidente optó por victimizarse, se encerró en Moncloa tras publicar una carta en la que hablaba del acoso de la derecha y la ultraderecha, y señalando a varios medios de comunicación. Desapareció durante cinco días en los que, según él, decidiría si debía o no continuar. Finalmente, se mantuvo en el poder".

"A la vez que el presidente reflexionaba, se ponía en marcha una trama delictiva de enorme gravedad. Según el juez Pedraz, fue en esos días cuando se activó una organización criminal dentro del PSOE para reventar las causas judiciales que atormentaban al Gobierno, con posibles pagos irregulares, con sobornos, extorsiones, tratando de destruir a servidores públicos honrados e intimidando a los rivales desde falsos medios de comunicación pagados, supuestamente, por el propio partido", ha informado el presentador de 'Informativos Telecinco' tras las últimas noticias que han trascendido.

"Pero Sánchez no sabía nada, eso sigue manteniendo a día de hoy, como mantiene también la falsedad de que el partido actuó de inmediato, que Leire Díez fue apartada. En realidad no fue así, fue ella la que dejó el partido", ha sentenciado Carlos Franganillo. Un demoledor editorial contra Pedro Sánchez "a lo Vicente Vallés" en Antena 3 que está generando un ruido atronador en redes sociales. El momento que acumula más de 700 mil visualizaciones en 'X'.