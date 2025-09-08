Ana Rosa abre curso en Telecinco con un discurso incendiario contra Pedro Sánchez y levanta ampollas

Ana Rosa Quintana ha puesto fin a su descanso vacacional este lunes con el regreso de 'El programa de AR' a las mañanas de Telecinco. Para arrancar la nueva temporada televisiva, la presentadora ha protagonizado uno de sus habituales editoriales políticos, en el que Pedro Sánchez ha sido el principal objetivo, criticando su "desgastada legislatura" su "aspecto demacrado" y llegando a compararlo con dictadores.

"Alcaraz vuelve a ser número uno tras ganar el US Open y Pedro Sánchez sigue en Moncloa. El Gobierno retoma una legislatura consumida como el rostro del presidente", ha comenzado relatando la presentadora de Telecinco parar abrir el programa, reencontrándose con la audiencia tras unas vacaciones de verano en las que el magacín se ha ausentado de la parrilla de la cadena.

Ana Rosa Quintana, a degüello contra Pedro Sánchez en su primer editorial de la temporada: "Ha vendido su alma a Puigdemont"

"Pensaba que iba a volver relajado, porque sólo ha salido del palacio de La Mareta para posar un minuto en las cenizas de la España quemada y, después, asegurar en RTVE que le encanta conceder entrevistas tras 14 meses sin conceder una sola", continuaba señalando Ana Rosa Quintana, sin disimular su habitual tono crítico con el presidente del gobierno, al que ha querido dar un repaso recordando todas sus polémicas durante el primer día de la temporada.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

"Pensé que iba a venir descansado porque estaba tranquilo, con 40 escoltas, el litoral cerrado y rodeado de su familia. Pero no hay paz para los cansados, aunque Sánchez recuerde el lozano reflejo que lucía en el retrovisor del Peugeot en el que viajaba con tres imputados. El lustroso aspecto de Sánchez formaba parte de un cuento en el que ha pasado de mirarse en el espejo de Blancanieves a reflejar una realidad demacrada", subrayaba la presentadora, cargando contra el aspecto físico del ejecutivo.

Así, Ana Rosa Quintana iba al grano con los principales obstáculos que el presidente enfrenta en este nuevo curso político. "Sánchez pide un pacto de Estado para una España que no sabe gestionar, solo congestionar. Si la cara es el espejo de la legislatura, Sánchez ha vendido su alma a Puigdemont", ha sentenciado la comunicadora con gesto.

"Dice que no convoca elecciones porque las perdería"

"Sánchez ha quedado atrapado en un país de las maravillas en el que somos la locomotora de Europa, pero cuyos trenes van a llegar tarde durante tres años. Un país en el que los jueces hacen política porque imputan a sus familiares. Para que funcione el Estado de Derecho tiene que haber Estado", insistía la conductora de 'El programa de AR'.

Así, ponía entonces el foco en la aprobación pendiente de los presupuestos y la apertura del curso judicial que "son como un vampiro porque nos chupan la sangre para hacer una quita a Cataluña". "Narciso murió tras mirarse en el espejo. Pero el cuento de la belleza ha dado paso al de la desolación. Espejito, ¿quién es el más resiliente? Tú, ya no, Pedro", señalaba la periodista.

"Sus socios se han convertido en un espejismo y la corrupción se sienta en su mesa. Por mucho menos llamó indecente a Rajoy. Y, faltando el respeto a millones de españoles, dice que no convoca elecciones porque las perdería", ha advertido justo antes de finalizar su primer editorial de la temporada con una dura sentencia. "Un presidente muy franco, y muy maduro. Menos pataletas, y más papeletas", terminaba señalando Ana Rosa Quintana, en un demoledor discurso que se ha viralizado en las redes sociales en las últimas horas.