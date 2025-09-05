'Espejo Público' anuncia sus dos grandes invitados ante la vuelta de Ana Rosa Quintana a Telecinco

Pese a que 'Espejo Público' arrancó su temporada 20 en las mañanas de Antena 3 esta semana, dos de sus nuevas secciones no se han estrenado aún pues la cadena ha optado por guardárselas como bazas ante el regreso de Ana Rosa Quintana y 'El programa de Ana Rosa', que esta temporada competirán frontalmente con la ampliación de horario del programa de Telecinco.

Así, ante el estreno de la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' el próximo lunes 8 de septiembre, 'Espejo Público' ha adelantado sus grandes bazas para la próxima semana en Antena 3 con dos de sus secciones nuevas y dos potentes invitados.

Para el lunes, 'Espejo Público' avanza el debut de Albert Rivera como colaborador con su sección "El observatorio con Rivera". "El lunes estrenamos sección y lo hacemos con alguien que llegó a la política posando desnudo y acabó rozando la Moncloa. Ahora vuelve, pero no a la política, vuelve a este programa. Albert Rivera llega para abrir El observatorio con Rivera para analizar sin pelos en la lengua toda la actualidad política, económica e internacional", avanzan en la promo.

Para el martes y el miércoles, 'Espejo Público' adelanta dos entrevistas de altura de Susanna Griso. Así, el día 9 la presentadora volverá a recibir en el plató a Felipe González, "al ex presidente socialista aunque algunos le van más cerca del PP siempre polémico, imprevisible y con mucho que decir de la bronca política de este verano" según asegura la voz en off de la promo.

Un día después, el miércoles 10 de agosto será Isabel Díaz Ayuso la que vuelva a 'Espejo Público'. "Se tomará un café con Susanna una de las políticas que más titulares genera por minuto, hace semanas que no se sienta en un plató e Isabel Díaz Ayuso tiene ganas de hablar y de contestar", señalan.

Y para acabar la semana, el jueves, 'Espejo Público' estrenará otra de sus nuevas secciones, "Una ventana al mundo" en la que Josep Borrel analizará toda la actualidad política internacional.